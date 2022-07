Europa is hotspot voor hittegolven geworden: “Regio warmt drie tot vier keer sneller op dan elders”

Europa is een echte hotspot voor hittegolven geworden. Dat blijkt uit een nieuwe studie die gepubliceerd werd in het gerenommeerde wetenschappelijk tijdschrift ‘Nature’. “We zien de jongste 42 jaar opwaartse trends die drie tot vier keer sneller gaan dan wat we waarnemen op de rest van de noordelijke gematigde breedtegraden”, staat er te lezen.

Aanhoudende extreme hitte kan ernstige gevolgen hebben voor samenlevingen en ecosystemen, met onder meer oversterfte, mislukte oogsten en bosbranden. Onderzoek ernaar is dan ook belangrijk.

Door de klimaatverandering is er de afgelopen decennia overal ter wereld meer extreme hitte waargenomen. In Europa is volgens de nieuwe studie zelfs sprake van “een bijzonder sterke toename” sinds de dodelijke hittegolf in de zomer van 2003, die naar schatting 70.000 hittedoden eiste. De uitzonderlijke hete en droge zomers van 2018, 2019 en 2020 zijn daar een illustratie van. “De verwachting is dat de Europese hittegolven in de toekomst onevenredig zullen toenemen in vergelijking met de gemiddelde globale temperatuur”, klinkt het.

Oorzaken

Er is nog veel onduidelijkheid over de oorzaken daarvan, maar volgende de onderzoekers zouden ze gekoppeld zijn aan veranderingen in de luchtcirculatie. En meer bepaald aan het voorkomen van een dubbele straalstroom boven Eurazië, die steeds langer aanhoudt. Dat fenomeen zou het vaker opduiken van hittegolven in West-Europa bijna volledig verklaren en ongeveer 30 procent van de stijgende trend over heel Europa.

Volledig scherm © AP

“In West-Europa komen de weersystemen meestal vanaf de Atlantische Oceaan. Daardoor hebben ze een verkoelend effect. Tijdens een dubbele straalstroom verandert de koers van de weersystemen echter richting het noorden, waardoor langdurige hittegolven kunnen ontstaan boven West-Europa”, aldus hoofdonderzoeker Efi Rousi bij het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI).

Dat in tegenstelling tot andere Europese regio’s zoals het Middellandse Zeegebied en Oost-Europa, waar uitdroging van de grond waarschijnlijk belangrijker is voor het ontstaan van langdurige hittegolven.

Volledig scherm © Getty Images

Waarom die dubbele straalstroom tegenwoordig langer aanhoudt? Een mogelijke verklaring is te vinden in de versnelde opwarming van het hoge noorden in de zomer, onder meer in Siberië en Alaska. Dat in tegenstelling tot de Noordelijke IJszee, waar het overschot aan energie gebruikt wordt om ijs te smelten. Het toenemende temperatuurverschil tussen land en zee is gunstig voor het aanhouden van dubbele straalstromen.

De wetenschappers analyseerden voor hun onderzoek dagelijkse klimaatdata voor de twee warmste maanden in Europa (juli en augustus) over een periode van 42 jaar, dat is sinds er satellietdata beschikbaar is.

