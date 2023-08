Etna barst voor de zoveelste keer op rij uit: hoe gevaarlijk is deze vulkaan en hoe houden ze hem in de gaten? Vulkanoloog legt uit

WEERBE­RICHT. Overwegend zonnige dag met maxima tot 27 graden

Er kan deze ochtend lokaal wat mist of lage bewolking voorkomen. Vooral in de voormiddag verwachten we soms middelhoge of hoge wolkenvelden. In de loop van de namiddag wordt het vaak zonnig met soms nog hoge wolkensluiers en in het binnenland enkele stapelwolkjes, meldt het KMI.