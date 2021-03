ESA zoekt vanaf vandaag nieuwe astronauten: waag hier uw kans

De astronauten moeten onder meer een wetenschappelijke opleiding afgerond hebben in bijvoorbeeld geneeskunde of natuurwetenschappen. De ESA hoopt op veel aanmeldingen van vrouwen. Daarnaast wil de organisatie mensen met een lichte lichamelijke handicap de kans geven om naar de ruimte te gaan als 'parastronaut'.

De rekrutering gaat vandaag van start en moet tot een generatiewissel in het Europees astronautenkorps leiden. Tot 28 mei kan u solliciteren . In de herfst van volgend jaar worden de nieuwe ruimtevaarders aan de wereld getoond.

In 2010 werd de vorige groep astronauten in dienst genomen. Die bestond uit een Italiaan en een Italiaanse, een Duitser, een Brit, een Fransman en een Deen. In de afgelopen jaren zijn zij allemaal naar het internationale ruimtestation ISS gereisd. Meer dan 8.000 Europeanen meldden zich 11 jaar geleden aan voor de selectierondes.

Reizen naar de maan

Tot nu toe zijn twee Belgen in de ruimte geweest. Dirk Frimout werd in 1992 de eerste landgenoot in de ruimte aan boord van het ruimteveer Atlantis. Frank de Winne trad in zijn voetsporen met twee missies naar het internationaal ruimtestation ISS in 2002 en 2009.