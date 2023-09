“Er viel al 516 mm in Zagora, evenveel als in een heel jaar”: weerramp ontplooit zich in Griekenland door storm Daniel

Zowat 1 op de 2 honden en katten is te dik: “Helaas wachten baasjes veel te lang om in te grijpen”

Ongeveer de helft van onze honden en katten is te dik. Overgewicht leidt bij huisdieren, net zoals bij mensen, tot grote gezondheidsproblemen. Wanneer is je hond of kat te zwaar? Hoe houd je je huisdier op het juiste gewicht? En hoe pak je een dieet voor je viervoeter aan? We vroegen het aan prof. Myriam Hesta van de obesitaskliniek voor honden en katten in Merelbeke: “Met een kat kan je niet gaan wandelen, maar je kan haar wel doen bewegen met voedsel.”