“Enorme opwarming in stratosfeer verhoogt kansen op winterweer in Europa”

Weerdienst NoodweerBenelux signaleert woensdag een fikse opwarming in de stratosfeer. Wat betekent dat? “Dit natuurfenomeen zie je niet iedere winter en kan zorgen voor een verhoogde kans op winterweer in Europa”, klinkt het.

Wie hoopt op winterweer met sneeuw en vrieskou moet voorlopig nog even afwachten. Komende nacht en donderdag groeit de kans op wat winterse neerslag, maar die zal wellicht niet blijven liggen in Vlaanderen. In de Ardennen groeit het sneeuwdek wel opnieuw aan met enkele centimeters verse sneeuw. Nog geen écht winterweer dus. Maar dat kan misschien veranderen.

Vrieskou en sneeuw

Een plotse en hevige opwarming van de bovenste luchtlaag in de atmosfeer wordt een Sudden Stratospheric Warming (SSW) genoemd. Deze opwarming begint hoog in de atmosfeer en vloeit geleidelijk door naar de troposfeer.

“In de troposfeer wordt ons weer bepaald”, legt weeranalist Nicolas Roose van Noodweer Benelux uit. “Voor West-Europa moeten we hiervoor vaak kijken naar het westen waar de straalstroom op de Atlantische Oceaan ons vaak zachte en vochtige luchtmassa’s brengt. De gevolgen van een SSW kunnen een verstoring van de straalstroom opleveren met in de winter een toenemende kans op vrieskou en sneeuw.”

Volledig scherm © Noodweer Benelux

NoodweerBenelux ziet een enorme opwarming momenteel in de stratosfeer. Op 10 hPa of 50 km hoogte schiet de temperatuur de hoogte in. Normaal schommelt de temperatuur rond -60°C, maar het is niet uitgesloten dat we naar positieve waarden evolueren.

Winter 2012-2013

Tijdens de winter van 2012 en 2013 was er eveneens een Sudden Stratospheric Warming actief. Dat is duidelijk te zien in onderstaande weerkaart waarbij de Polar Vortex een flinke klap krijgt en begint op te warmen. Dit zorgde later in 2013 voor flink wat sneeuw in de Benelux met hier en daar zelfs sneeuwduinen door de combinatie met veel wind.

Volledig scherm SSW in december 2012 met winterweer in januari tot maart 2013. © Noodweer Benelux

Krijgen we straks ook fel winterweer in 2021?

Volgens NoodweerBenelux is dat op dit moment nog koffiedik kijken.

Meestal heeft een enorme opwarming in de stratosfeer enkele weken nodig om zich te laten gelden in de troposfeer. Het is zelfs goed mogelijk dat de periode met winterweer niet voor Europa voorbestemd is, maar voor elders in het noordelijk halfrond.

“Sommige weermodellen berekenen namelijk een flinke kans op vrieskou en sneeuw voor Noord-Amerika. Komende weken worden dus uiterst boeiende tijden voor de weer- en winterliefhebber”, besluit Roose.

Volledig scherm © Photo News