EMA: “Mogelijke link tussen zeer zeldzame vorm van bloedklonters en AstraZeneca-vaccin”, maar “voordelen vaccinatie blijven doorwegen”

Het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA zegt na uitgebreid onderzoek dat er een mogelijke link bestaat tussen de vaccinatie met AstraZeneca en “zeer zeldzame gevallen van ongewone bloedstolsels in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes”. De zeldzame bijwerking werd vooral opgemerkt bij vrouwen onder de 60 jaar, binnen de twee weken na vaccinatie. Het EMA blijft er wel bij dat de voordelen van vaccinatie nog steeds zwaar opwegen tegen de mogelijke bijwerkingen, en geeft geen leeftijdsadvies. Het is nog niet duidelijk welk gevolg de bevinding heeft voor de vaccinatiecampagne in België.

Volgens het veiligheidscomité van het EMA moet de combinatie van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) opgelijst worden in de bijsluiter als een “zeer zeldzame bijwerking” van Vaxzevria, de huidige naam van het AstraZeneca-vaccin. “Tot nu toe zijn de meeste gevallen opgedoken bij vrouwen onder de 60 jaar, binnen de twee weken na de vaccinatie”, aldus het EMA in een persmededeling en op een persconferentie. Er zijn echter geen specifieke risicofactoren zoals leeftijd of geslacht bewezen.

Het veiligheidscomité merkte op dat de bloedstolsels zich voordeden in aders in de hersenen (cerebrale veneuze sinustrombose, CVST) en in de buik (splanchnische veneuze trombose) en in slagaders, samen met een laag aantal bloedplaatjes en soms bloedingen.

Bijwerkingen na 0,00065 procent van vaccinaties met AstraZeneca

Tegelijkertijd blijven de voordelen van vaccinatie met AstraZeneca veel en veel groter dan de mogelijke en dus zeer zeldzame bijwerkingen, aldus het EMA. “Het vaccin blijft zeer effectief en redt levens.” Er wordt dan ook niet aangeraden het vaccin voor te behouden voor bepaalde leeftijdsgroepen zoals 65-plussers.

Uit cijfers die het EMA vrijgaf, blijkt hoe uitzonderlijk de bijwerkingen zijn. Op 4 april waren 169 meldingen van hersentrombose en 53 meldingen van buikadertrombose binnengekomen in de EU en het Verenigd Koninkrijk, op een totaal van 34 miljoen toegediende vaccinaties. Dat betekent dat het gesignaleerde ziektebeeld zich voordoet na 0,00065 procent van de prikken. Wie het coronavirus oploopt, heeft veel meer te vrezen.

In België werden er tot nu toe geen meldingen van cerebrale veneuze sinustrombose ontvangen zegt het FAGG. Er werd wel één geval van een splanchnische veneuze trombose met een laag aantal bloedplaatjes in België gemeld, met overlijden als gevolg. Deze melding werd in detail onderzocht. Er is sprake van onderliggende aandoeningen die het overlijden kunnen verklaren.

Wie ondanks het uiterst lage risico symptomen ondervindt in de twee weken na vaccinatie, wordt gevraagd spoedeisende medische hulp te zoeken. Het gaat om kortademigheid, pijn op de borst, gezwollen benen, aanhoudende buikpijn, aanhoudende hoofdpijn, vertroebeld zicht, kleine bloedvlekjes onder de huid buiten de plaats van injectie.

Belgisch en Europees overleg

Sinds 16.30 uur zitten de Belgische ministers van Volksgezondheid samen om de conclusie van het EMA te bespreken en te bekijken of er een wijziging in onze vaccinatiecampagne moet komen. Om 18 uur komen alle Europese ministers van Volksgezondheid virtueel bij elkaar om de violen te stemmen over een gezamenlijke Europese aanpak. Mogelijk wordt in heel Europa beslist het AstraZeneca-vaccin niet meer toe te dienen aan mensen jonger dan 60. Eerder beslisten Duitslad, Nederland en Estland dat al. In Frankrijk ligt de limiet op 55 jaar, het Verenigd Koninkrijk besliste zopas de limiet op 30 jaar te leggen.

De Britse medicijnwaakhond MHRA ontdekte eind maart dat 79 mensen in het Verenigd Koninkrijk na vaccinatie met AstraZeneca bloedstolsels kregen, van wie er negentien stierven. De toezichthouder zei dat dit geen bewijs is dat de prik de stolsels heeft veroorzaakt, maar een verband wordt steeds waarschijnlijker.

