Elon Musk hoopt in januari zijn ‘Starship’ in baan om de aarde te kunnen lanceren

SpaceX-CEO Elon Musk hoopt dat de grote Starship-raket van zijn ruimtevaartbedrijf in januari 2022 voor het eerst in een baan om de aarde gebracht kan worden. Dat zei hij donderdag tijdens een virtuele bijeenkomst met leden van de National Academy of Sciences . Musk waarschuwt wel voor de risico’s en durft niet te zeggen dat het meteen een succesvolle vlucht zal zijn. Hij hoopt en verwacht na die eerste testvlucht volgens jaar nog meerdere lanceringen te doen.

‘Starship’ is SpaceX’ grootste raket die uiteindelijk plek moet bieden aan honderd inzittenden voor missies naar de maan en Mars.

Het ruimtevaartbedrijf heeft al bij wijze van test Starships gelanceerd tot een hoogte van zo’n 10 kilometer, vanaf de productielocatie in Zuid-Texas. Het ruimteschip bereikte tot nu toe echter nooit een baan om de aarde. Dat is de volgende stap. Voor de eerste ruimtevlucht is het bedrijf van plan één keer rond de aarde te cirkelen en de raket vervolgens in de Stille Oceaan te laten vallen, ongeveer 100 kilometer ten noordwesten van Kauai, een eiland van Hawaï.

Volledig scherm Een prototype van Starship tijdens een testlancering in Boca Chica, Texas, mei 2021. © REUTERS

“Heilige graal”

Musk zei in de meeting donderdag dat de orbital boosters en het Starship voor de eerste baanvlucht intussen gebouwd zijn. Later deze maand moeten het lanceerplatform en de lanceertoren ook klaar zijn. SpaceX kan dan in december de benodigde tests uitvoeren, waarmee de lancering ‘hopelijk’ in januari plaats kan vinden.

“Het is de grootste raket die ooit is ontworpen en we zijn dicht bij onze eerste lancering”, aldus Musk. De roestvrijstalen raket en de superzware aandrijvingen eronder zullen “snel en volledig herbruikbaar” zijn, aldus de SpaceX-oprichter, die deze combinatie “de heilige graal van raketten” noemde.

Dat wil niet zeggen dat het meteen een succesvolle lancering gaat zijn. Musk waarschuwt dat er veel risico’s verbonden zijn aan zo’n eerste testvlucht. “Maar ik denk dat we er wel veel vooruitgang mee gaan boeken.” Ook wil hij meerdere lanceringen doen met de Starship-raket volgend jaar, een twaalftal testvluchten in totaal.

Maan en Mars

SpaceX is van plan om een aangepaste versie van de Starship-raket te gebruiken om NASA-astronauten in 2025 of later op de maan te laten landen als onderdeel van het Artemis-programma. SpaceX wil uiteindelijk ook honderden tonnen aan voorraden en mensen naar Mars vervoeren om Musks doel, het bouwen van een bewoonde stad op Mars, te verwezenlijken.

Starship is ontworpen om vracht en mensen in een baan om de aarde te vervoeren tegen een fractie van de kosten van eerdere ontwerpen. Musk zei eerder een fabriek te hebben gebouwd om meer Starships te kunnen maken, waarbij zijn bedrijf mikt op het maken van veel raketten. Uiteindelijk zouden er ‘misschien duizend’ Starships nodig zijn om multiplanetair leven mogelijk te maken, aldus Musk.

Musk herhaalde tijdens de bijeenkomst dat de mensheid in zijn ogen een tweede planeet nodig heeft, gezien de risico’s waarmee de aarde wordt geconfronteerd, zoals kernwapens, grote kometen, pandemieën, dalende geboortecijfers, kunstmatige intelligentie en religieus extremisme.

Volledig scherm Illustratie van het ontwerp van Starship dat NASA-astronauten naar het oppervlak van de maan zal brengen in het kader van het Artemis-programma. © SpaceX

Volledig scherm Elon Musk. © AP

