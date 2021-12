Elon Musk betwist kritiek op zijn Starlink-netwerk: “Genoeg ruimte in de ruimte”

Elon Musk spreekt geïrriteerd de kritiek tegen op zijn Starlink-satellietenproject, dat ‘te veel ruimte in de ruimte’ in beslag zou nemen. In de Britse zakenkrant Financial Times wijst Musk ook beweringen van de hand dat de satellieten concurrentie in de ruimte zouden verdringen. Volgens de miljardair is de ruimte “extreem gigantisch” en is er ruimte voor tientallen miljarden satellieten.

Onder andere China klaagde recent over het satellietennetwerk van Musk. Het Chinese ruimtestation zou moeite hebben om de vele Starlink-satellieten te ontwijken om zo botsingen te voorkomen. Daarbij werd de bekende satellietinternetdienst van Musks commerciële ruimtevaartbedrijf SpaceX onder meer omschreven als “een stapel ruimteafval”. Er werd ook kritisch gerept over “ruimteoorlogsvoering”.

Het hoofd van het Europees ruimteagentschap ESA, Josef Aschbacher, laakte eerder dat Musk zelf de regels "maakt" voor de nieuwe commerciële ruimte-economie. De topman waarschuwde dat Musk haast heeft om zijn duizenden communicatiesatellieten te lanceren. Daardoor zouden minder radiofrequenties en omloopbanen beschikbaar zijn voor alle anderen.

Musk is het daar niet mee eens. "De ruimte is gewoon enorm groot, en satellieten zijn heel klein," zegt hij aan Financial Times. "Dit is niet een situatie waarin we effectief anderen blokkeren op welke manier dan ook, noch verwachten we dat te doen."

SpaceX heeft inmiddels in totaal 1.900 satellieten in een baan rond de aarde gebracht voor Starlink, van elk grofweg 260 kilo per stuk. Daarmee wil de miljardair supersnel breedbandinternet kunnen aanbieden over ter wereld, ook in heel afgelegen gebieden. Starlink wil op prijs kunnen concurreren met aanbieders van bekabelde internetverbindingen. Het ambitieuze project is na een nieuwe lancering soms te zien aan de hemel, als een opvallend lichtgevend spoor of een ‘satelliettreintje’.

Tegen 2024 moeten al circa 12.000 satellieten in de ruimte zijn geschoten. SpaceX wil dat aantal uiteindelijk op 42.000 brengen. Er is heel veel geld mee gemoeid. Musk schatte eerder dat de totale investeringskosten tussen de 20 en 30 miljard dollar zullen uitkomen (omgerekend tussen 18 en 27 miljard euro).

Behalve SpaceX werken ook andere partijen, waaronder Facebook en Amazon, aan vergelijkbare satellietverzamelingen.

Quote Een paar duizend satellie­ten is niks. Het is zoals zeggen: ‘hier zijn nog een paar duizend extra auto’s op aarde’. Elon Musk

Vergelijking met autoverkeer

Musk wijst de suggesties van de hand dat hij concurrenten zou willen dwarsbomen en vergelijkt de situatie van satellieten in een lage baan om de aarde met de circa 2 miljard auto's en vrachtauto's die wereldwijd rondrijden. "Een paar duizend satellieten is dan niks", aldus de Amerikaan. “Het is zoals zeggen: hier zijn nog een paar duizend extra auto’s op aarde. Het is niks.”

Deze bewering van Musk wordt overigens door verschillende experts betwist. Dit omdat de satellieten met wel 17.000 kilometer per uur om de aarde draaien. Daardoor is er meer afstand tussen de kunstmanen nodig. Ook is het moeilijk om de baan van veel satellieten te berekenen. Uitwijkmanoeuvres van ruimtegebruikers zouden om die reden uren, zo niet dagen, van tevoren gepland moeten worden. Ze concluderen dat de ruimte nu al te vol is.

Laura Forczyk, ruimteanalist bij ruimteadviesgroep Astralytical, noemt Musks vergelijking met auto’s op aarde in Financial Times “lichtzinnig”. Ze voegt toe: “Hij heeft in wezen wel gelijk dat het eigenlijk gaat om een probleem van verkeersmanagement.” De race om nieuwe communicatienetwerken met duizenden satellieten te lanceren, heeft volgens de analiste duidelijk nood aan meer coördinatie tussen landen en spelers, zodat beslist wordt “hoe de orbitale ruimte moet worden verdeeld en het ruimteverkeer moet worden beheerd”.

Ook astronomen laten overigens geregeld van zich horen in de hele discussie rond drukte in de ruimte. Volgens hen leveren de vele kunstmanen rond de aarde “ernstige hinder” op voor het onderzoek aan de kosmos. Ze stellen dat de satellieten het zicht op het heelal soms door lichtvervuiling verpesten en zo astronomische waarnemingen in gevaar brengen.

