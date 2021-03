Elf meldingen over bloedstolling of tromboses na vaccinatie met AstraZeneca, vijf gelden als "ernstige bijwerking”

Ernstig bedreigde zangvogel “vergeet” eigen lied

17:00 De geschubde lelhoningeter, een zangvogel uit Australië, vergeet zijn eigen lied. Een veeg teken dat de uitsterving van de soort nabij is, zo waarschuwen wetenschappers in een nieuwe studie die vandaag werd gepubliceerd door de Australische Nationale Universiteit in Canberra.