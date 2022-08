Elf jaar na kernramp mogen inwoners spookstad bij Fukushima terug naar huis, maar willen ze dat?

Belgisch onderzoek legt mechanisme dodelijke schimmelin­fec­tie bovenop griep of Covid-19 bloot

Ruim 15 procent van alle ernstig zieke patiënten die met griep of Covid-19 op intensieve zorg belanden, ontwikkelen bijkomend aspergillose, een schimmelinfectie in de longen. Omdat de immuunrespons aangetast wordt, zijn patiënten vatbaarder voor schimmelinfecties. Dat blijkt uit een nieuwe internationale studie van UZ Leuven en KU Leuven, die vandaag is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet Respiratory Medicine.

25 augustus