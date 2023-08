Eindelijk zomer op komst? "Sommige weermodellen geven tot wel 30 graden”

Al wekenlang zorgen lagedrukgebieden voor herfstachtig weer met veel regen en wind. Daar lijkt nu eindelijk verandering in te komen, want er verschijnen opnieuw hogedrukgebieden op de weerkaarten. De regenwolken maken in de loop van de volgende week plaats voor de zon en hogere temperaturen. Meteoroloog Jonas De Bodt blikt voor HLN vooruit op de zomerse weerkaarten. “Sommige weermodellen berekenen temperaturen tot wel 30 graden.”

Doorgaans zijn voorspellingen meer dan een week vooruit onbetrouwbaar, maar een grootschalige verandering in het weerpatroon zien de weermodellen meestal toch ver van tevoren aankomen. En dat is ook nu het geval want volgende week schakelen we over op een heel ander weertype. Mogelijk staat er ons zelfs een straffe weersverandering te wachten. Terwijl we nu nog een fris, nat en winderig weekend tegemoet gaan, zou het eind volgende week opnieuw bakken en braden kunnen worden onder een stralende zon.

KIJK. Dit zei weerman David Dehenauw donderdag over het weer van de komende dagen

Momenteel zorgt een sterke straalstroom, een luchtrivier op zo’n 10 km hoogte, ervoor dat lagedrukgebieden en regenzones gemakkelijk hun weg vinden naar onze streken. We spreken van een westcirculatie waarbij de ene storing na de andere over ons land trekt. Hierdoor lijkt het de komende dagen wel herfst met nog meer wind en regen.

Volledig scherm Prognose van het Europese weermodel voor volgende week vrijdag. Warme subtropische lucht komt via een zuidelijke stroming tot bij ons. Als dit uitkomt kunnen de temperaturen richting 30 °C stijgen. © wxcharts.com

Maar volgende week zien we het weerpatroon helemaal veranderen. Eerst ontstaat er boven het poolgebied en Rusland een hogedrukgebied dat de lagedrukgebieden wegduwt naar het westen, richting de Atlantische Oceaan. Tegelijkertijd zien we de stroming hogerop in onze atmosfeer veranderen van noordwest naar zuidwest tot zuid. De straalstroom verzwakt en trekt zich terug naar het noorden. Een nieuw hogedrukgebied kan in onze omgeving ontstaan. Door het wegvallen van de westcirculatie kan dit hogedrukgebied ook langer blijven liggen en daardoor zou het zomerweer dat voor volgende week op de weerkaarten staat een tijdje bij ons kunnen blijven.

Zowel het Amerikaanse als het Europese weermodel, de twee meest betrouwbare weermodellen voor de verwachting op de middellange termijn, zijn het erover eens dat hogedrukgebieden het weer vanaf midden volgende week zullen beginnen te bepalen. Het wisselvallige en natte zomerweer maakt hierdoor plaats voor een veel droger en zonniger weertype.

De windrich­ting zal bepalen hoe warm het precies wordt

Hoe warm het precies zal worden blijft voorlopig nog afwachten. Heel typisch voor het weer in ons land is dat de windrichting allesbepalend is voor de temperatuur. Als de wind uit het westen of het zuidwesten blijft waaien krijgen we heel normale temperaturen voor deze tijd van het jaar, maar als de wind draait naar het zuiden of zuidoosten kan er subtropische lucht naar ons komen en stijgt de temperatuur in een mum van tijd naar 30 graden. Uit welke richting de wind zal waaien hangt volledig af van de exacte positie van die hogedrukgebieden.

Volledig scherm Temperatuurverwachting vrijdagmiddag volgens de hoofdberekening van het Amerikaanse weermodel. © imweather.com

Momenteel laten de hoofdberekeningen van zowel het Amerikaanse als het Europese weermodel een hogedrukgebied over Centraal Europa ontstaan waardoor er bij ons een zuidelijke stroming op gang komt. Hierdoor komt er warme subtropische lucht van over Spanje onze richting uit en kunnen de temperaturen aan het eind van de volgende week klimmen richting 30 graden. Het Amerikaanse weermodel berekende dit enkele dagen geleden als eerste en nu laat ook de Europese weercomputer een gelijkaardig scenario zien. Zo wordt het steeds waarschijnlijker dat er een hitteopstoot zit aan te komen.

Ondanks dat de weermodellen hoogzomers weer in het vooruitzicht stellen, blijft er toch nog altijd een onzekerheid bestaan over de temperatuur eind volgende week. Een kleine verschuiving in de luchtdrukverdeling kan er nog steeds voor zorgen dat het allemaal minder zonnig en warm wordt dan wat er nu op de weerkaarten staat. Die twijfel kan je duidelijk zien in het zogenaamde “Ensemble Prediction System” . Een systeem dat meteorologen gebruiken om een inschatting te maken van de onzekerheid in de voorspelling van een weermodel.

Volledig scherm Ensemble verwachting voor de temperatuur volgens het Europese weermodel. © wetterzentrale.de

Zo’n grafiek komt tot stand door eenzelfde weermodel een aantal keer te laten draaien met iedere keer een kleine verandering aan de begintoestand. Dit wordt 30 tot 50 keer gedaan en het resultaat zie je in de bovenstaande grafiek. Hoe dichter de lijnen bij elkaar liggen, hoe betrouwbaarder de voorspelling is. Als de lijnen ver uit elkaar liggen is de verwachting onzeker.

Tot en met 9 augustus is het duidelijk dat het eerder koel blijft, maar nadien zijn er opties voor veel warmer zomerweer. Of er ook tropische warmte tot bij ons zal komen blijft nog even afwachten, maar van een weersomslag naar warmer zomerweer is er toch wel duidelijk sprake.

Het staat dus vast dat we volgende week verlost raken van het wisselvallige weer en dat de zomer eindelijk opnieuw kan doorbreken. Mogelijk belanden we zelfs van het ene uiterste in het andere. Terwijl het aankomend weekend nog herfstachtig is met veel wind, regen en temperaturen van hooguit 18 graden, zou het volgende week donderdag, vrijdag en zaterdag droger, zonniger en warmer worden. Na regen komt dus echt wel zonneschijn en wie weet ook wel tropische hitte.

