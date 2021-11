Eindelijk bewezen: broccoli en spruitjes smaken écht anders voor kinderen

"De ouder bepaalt wat, waar en wanneer er gegeten wordt. Het kind of en hoeveel": diëtiste geeft advies voor ouders van moeilijke eters

Weigert je kind dingen te proeven die het niet kent? Lust het enkel twee groenten en één soort fruit? Is elke maaltijd een strijd? Dan heb je een zoon of dochter met voedselneofobie. “Maar dat is geen reden tot paniek. Eten is een leerproces, dus blijf je kind dingen aanbieden die het niet lust. Alleen zo kan het leren proeven”, adviseert diëtiste Vicky De Beule, die een boek schreef over manieren om moeilijke eters te laten genieten van voeding.

