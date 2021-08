Eerste poging van Perseverance-rover om rotsmonsters te verzamelen op Mars mislukt

Oxfam: klimaatneu­traal worden via herbebos­sing is rampzalig voor landbouw­grond

3 augustus Overheden en bedrijven zetten in hun klimaatplannen te veel in op het beplanten van enorme oppervlaktes met bomen, in plaats van te mikken op een reductie van fossiele brandstoffen en te investeren in hernieuwbare energie. Dit gaat ten koste van landbouwgrond en dreigt dus de voedselprijzen de hoogte in te jagen. Dat stelt de ngo Oxfam in het vandaag gepubliceerde rapport 'Tightening The Net'.