Eén prik met coronavaccin kan overdracht binnen huishouden met helft verminderen

Kinderen voetballen met jonge duifjes in een doos: “Het is te triest voor woorden”

27 april Kinderen hebben maandagavond in het Nederlandse Utrecht twee jonge duifjes in een doos gestopt en zijn daar vervolgens mee gaan voetballen. Dat gebeurde in een parkje vlakbij het politiekantoor van Overvecht. Twee andere kinderen die het zagen gebeuren, grepen in. Zij leverden de doos met de duifjes af bij het politiebureau, waar ze werden opgehaald door de Dierenambulance Utrecht.