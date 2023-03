Een powernap op het werk? Wat zijn de voor- en nadelen van een middagdutje? “Doe een hazenslaapje als je je moe voelt, anders hoeft het niet”

Zeker 5% van de Belgen stopt met ademen in hun slaap: wat kan je doen tegen slaapapneu? En hoe kan je het herkennen?

Vandaag is de Dag van de Slaap, maar niet voor iedereen is slaap even evident. 5 tot 15 procent van de volwassen bevolking heeft last van slaapapneu, een aandoening waarbij je tijdens je slaap regelmatig stopt met ademen. Maar hoe weet je of je hier zelf last van hebt? En wat kan je ertegen doen? Longarts Fré Bauters (UZ Gent) beantwoordt de belangrijkste vragen. “Patiënten met deze risicofactor moeten extra opletten.”