Eén op de drie boomsoorten is met uitsterven bedreigd

Botanic Gardens Conservation International heeft vandaag het allereerste wereldwijde rapport vrijgegeven over de toestand van de bijna 60.000 bekende boomsoorten. De conclusie van 5 jaar onderzoek is schrikwekkend: Bijna 1 op de 3 boomsoorten dreigt uit te sterven. Bovenaan de lijst staan de magnolia, meranti, eiken, esdoorns en ebbenhout. De situatie is vooral verontrustend op eilanden zoals St-Helena (69 %), Madagaskar (59 %) en Mauritius (57 %) alsook in Centraal-Afrika (65 %). Maar evengoed in Europa gaat het slecht met meer dan de helft (58 %) van de wilde boomsoorten.

Van de 17.500 soorten die met uitsterven bedreigd zijn is het voor 440 bijna te laat. Van deze soorten blijven er nog minder dan 50 exemplaren over in het wild. Bijvoorbeeld de Mulanjeceder in Malawi waar er nog maar enkele exemplaren op Mount Mulanje staan of de alani die je enkel op Hawaii kan vinden en recent niet meer in het wild werd waargenomen. De meest doeltreffende manier om het tij te doen keren is het identificeren van welke bomen gevaar lopen en ervoor te zorgen dat deze worden beschermd. Er is dus nog hoop want de instandhoudingsinspanningen onder leiding van de botanische gemeenschap wereldwijd nemen toe. Uit het rapport blijkt dat zeker 64% van alle boomsoorten in minstens één beschermd natuurgebied te vinden is, en ongeveer 30% in botanische tuinen, zadenbanken of andere collecties.