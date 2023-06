“Een nest vangt in één week honderdduizenden vliegen en muggen”: 5 misverstanden over wespen

De wesp is een ongenode gast op veel zomerfeestjes en barbecues. Hij vliegt in de drank, snoept van de tafel, is ontzettend volhardend en kan lelijk steken. Het gevolg? Wespen hebben niet de allerbeste reputatie en op een hartelijke ontvangst kunnen ze dan ook niet rekenen. Maar is dat wel terecht? Voor de insectenzomer zetten we 5 grote misverstanden over wespen op een rij met expert Jens D’Haeseleer van Natuurpunt.

1. Er zijn steeds meer wespen door de klimaatverandering

De klimaatverandering wordt weleens gezien als een simpele opwarming van het klimaat: hogere temperaturen, lange periodes van droogte en dus meer insecten, zoals wespen. Maar dit klopt niet helemaal. De klimaatverandering verstoort ons volledige weersysteem. Zo wordt de kans op extreme neerslag steeds groter. En het is net die regen die wespen duur kan komen te staan.

Het aantal wespen in de zomer hangt bijna volledig af van de weersomstandigheden. In het voorjaar worden wespennesten gevormd. Als het weer dan nat is, sneuvelt een deel van deze nesten, zeker als ze zich onder de grond bevinden. Tijdens de zomer komen de larven uit en worden ze intensief gevoed door de werksters. Bij warm en droog weer zijn er veel insecten en is er dus veel voedsel voor de wespenlarven. Zolang het weer stabiel blijft, kan het nest blijven groeien.

Wespen, met name de Gewone en de Duitse wesp, komen op zoetstoffen af.

Het weer in de winter is ook een bepalende factor voor het aantal nesten in de zomer. In normale omstandigheden is de koningin de enige van het nest die overwintert. De werksters en de darren, de mannetjes, worden massaal geveld door vrieskou of regen. Als het weer mild is kunnen de nesten langer blijven doorgroeien. Deze nesten leveren dus meer koninginnen op. Het resultaat: meer wespen in de zomer daarop.

Door het gunstige weer van dit jaar ziet het er naar uit dat we de komende maanden behoorlijk wat wespen mogen verwachten.

Samengevat: bij een droog voorjaar en een warme zomer zullen er veel nesten zijn. Hetzelfde geldt in het geval van een milde winter. Maar als we een nat voorjaar hebben, zoals in 2014 en 2016, zullen er opvallend minder wespen rondvliegen. De klimaatverandering bepaalt voor een zeker deel hoeveel wespen er in de zomer zullen zijn, maar veroorzaakt zeker geen wespenplaag. Door het gunstige weer van dit jaar ziet het er naar uit dat we de komende maanden behoorlijk wat wespen mogen verwachten. Maar het kan altijd zijn dat een periode van hevige regenval of enkele stevige onweders de kolonies in de loop van de (na)zomer uitdunnen.

2. Een wesp is agressiever dan een bij

Over het algemeen zijn wespen niet agressiever dan bijen. Het enige verschil is dat wespen, met name de Gewone en de Duitse wesp, op zoetstoffen afkomen. En die vinden ze vaak in de buurt van mensen. Aanvankelijk krijgen wespen hun portie zoet in het nest. De werksters voeden de larven en mogen in ruil van een heerlijke zoetstof smullen. Rond eind juli zijn de werksterlarven volgroeid en legt de koningin nieuwe eitjes. Deze eitjes zullen de nieuwe generatie koninginnen en mannetjes worden. Het lekkers in het nest raakt op. Op dit moment trekken de werksters het nest uit, op zoek naar alternatieve bronnen voor zoetstoffen. Hun queeste eindigt pas wanneer het kouder en natter wordt, gewoonlijk rond eind oktober, begin november.

Vijf tips om een wespensteek te vermijden • NIET SLAAN: Naar een wesp slaan is nooit een goed idee. Dit zal het dier het gevoel geven dat jij de aanval startte en hierdoor kunnen ze gemeen steken. Weglopen van een wesp kan je ook wel eens lelijk verrassen. Als je kalm blijft, druipt de wesp gewoonlijk zelf af. • NIET ROEPEN: Word je toch aangevallen? Probeer dan niet te roepen. Wespen kunnen zo in je mond vliegen. Een wespensteek in de mond- of keelholte is gevaarlijk. • NIET DRINKEN ZONDER TE KIJKEN: Wees om die reden ook voorzichtig wanneer je buiten frisdrank of alcohol drinkt. Je hebt het vaak niet meteen door als er een wesp in je drankje is gevlogen, zeker niet bij blikjes. Dek je drankje altijd af als je buiten zit. • GEEN FELLE KLEUREN OF PARFUMS DRAGEN: Vermijd kleding in felle kleuren en sterk ruikende parfums wanneer je in de natuur gaat wandelen. Wespen kunnen hier agressief op reageren. • NIET DOODSLAAN: Als je een wesp doodslaat, let dan extra op. Het gif van wespen bevat namelijk een feromoon dat andere wespen ook agressiever maakt. Volledig scherm Als je een wesp doodslaat, let dan extra op. © Getty Images

Wilde bijen daarentegen zijn niet op zoek naar zoetstoffen. Ze zoemen rond planten en zijn enkel geïnteresseerd in nectar en stuifmeel. Bijen zullen mensen dan ook niet spontaan aanvallen, tenzij ze zich bedreigd voelen. Veel van onze bijensoorten hebben bovendien een angel die niet door de menselijke huid heen kan steken.

3. Een wespennest moet je meteen laten verwijderen

Wespennesten bevinden zich vaak in de buurt van mensen: spouwmuren, zolders, daken, schuurtjes, verlaten muizennesten of mollengangen in de grond... Op een ideale vliegafstand van vuilnisbakken en terrassen, hun dagelijkse bron van zoetigheid. Wespen zullen vooral aanvallen wanneer hun nesten verstoord worden.

Heb je een kleine tuin of zit het nest in een omgeving waar je vaak vertoeft, dan kan het een goed idee zijn om het nest te laten verwijderen. Heb je daarentegen een tuin die groot genoeg is of zit het nest op een plek waar je het niet kan verstoren, dan kan je het rustig laten zitten. Als iemand van je gezin allergisch is voor wespengif, dan is het echter wel aangewezen om het nest te laten verwijderen. Neem in dat geval contact op met de lokale brandweer. Zorg ervoor dat je zeker weet dat het een wespennest is en geen bijen- of hommelnest. De brandweer mag bijen en hommels immers niet bestrijden.

Een wespennest ziet eruit als een papieren bal. De cellen zijn gevormd door vezels van oud of broos hout. De wespen kauwen het hout fijn en kleven het aan elkaar met speeksel. Bij honingbijen daarentegen worden de cellen, de zogenaamde ‘raten’, gevormd door was. Hommelnesten zijn over het algemeen kleiner dan wespen- en bijennesten en volstrekt ongevaarlijk.

KIJK. Hoe zie je het verschil tussen een Aziatische en Europese hoornaar?

4. Wespen vinden zoete parfums aantrekkelijk

Wespen worden aangetrokken door zoet eten en zoete drankjes, maar een zoet parfum is een heel ander verhaal. De sterke geur van een parfum is voor een wesp ‘natuur-vreemd’ en verstoort haar communicatie. Wespen communiceren immers grotendeels via geuren Het brengt haar in de war en ze kan hierdoor fel reageren. Dit kan zelfs een mogelijke aanval uitlokken. Een sterk ruikend parfum kan je dus best vermijden wanneer je de natuur in trekt of wanneer je weet dat er veel wespen in de buurt zijn.

We mogen niet vergeten dat wespen een belangrij­ke rol in de natuur vervullen.

5. Wespen brengen alleen maar last

Zeker, wespen kunnen behoorlijke lastposten zijn, maar we mogen niet vergeten dat ze een belangrijke rol in de natuur vervullen. En dat ze ook voor mensen heel nuttig zijn. Om de larven in het nest te voeden, vangen de werksters vliegen en muggen. Een nest van 6.000 wespen kan zo in één week een half miljoen vliegen en zo’n 130.000 muggen vangen. Maar wespen fungeren ook als een soort natuurlijke opruimingsdienst. Kadavers van kleine zoogdieren, amfibieën en vogels worden in stukjes gebeten en gevoederd aan de larven.

Wespen hoeven zeker geen vijanden te zijn. Als we ze beter begrijpen, kunnen we anticiperen op hun gedrag en pijnlijke steken vermijden. Met enkele voorzorgsmaatregelen komen we al heel ver.

