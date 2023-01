Een kraanmachine besturen vanop afstand? VTM NIEUWS-journalist Kenneth Dée test het voor je uit

Agentschap Zorg en Gezondheid lanceert richtlij­nen tegen luchtwegin­fec­ties en griep, en die klinken zeer bekend in de oren

Het Agentschap Zorg en Gezondheid roept op om tijdens de wintermaanden enkele richtlijnen te volgen om het aantal zieken te verminderen. "Was je handen, blijf thuis als je ziek bent of draag minstens een mondmasker", schrijft het Agentschap in een persbericht. "Veel richtlijnen die tijdens de coronacrisis hebben geholpen, passen we best elke winter toe", luidt het.

22 december