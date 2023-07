“Een hyperpropere omgeving doet je werkloze immuniteit wat op hol slaan”: waarom steeds meer mensen allergisch zijn voor hun kat of hond

LIVE. Nu ook bosbranden in Portugal en op Gran Canaria - Verkoold lichaam gevonden op Grieks eiland

Er zijn nu ook bosbranden uitgebroken in Portugal en op het vakantie-eiland Gran Canaria. In Griekenland zullen de temperaturen na de verzengende hitte en bosbranden van de afgelopen dagen vanaf morgen flink dalen. Door het noodweer in Italië zijn zeker vijf mensen om het leven gekomen. Het land - van noord tot zuid - gaat wel ook kalmer weer tegemoet: op wat buien na wordt het aangenaam de komende dagen. Ook de brandweermannen in Frankrijk krijgen het iets makkelijker. Alleen in het zuidoosten is er een matige tot hoog risico op bosbranden vandaag en morgen. Volg de recentste ontwikkelingen hier in onze liveblog.