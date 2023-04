“Een hevige aanval kan tot een kwartier duren”: wat is een anuskramp en wat kan je eraan doen?

“Stoel­gangs­in­con­ti­nen­tie is niet hetzelfde als diarree”: 1 of 2 op de 10 Belgen heeft er last van, maar wat is dat precies?

Herinner jij je de laatste keer dat je je stoelgangproblemen op café hebt besproken met vrienden? De kans is klein. “Er heerst nog een taboe rond”, vertelt dokter Danny De Looze, maag-, darm- en leverarts in UZ Gent. “Toch heeft zo’n 5 tot 10 procent van de bevolking last van stoelgangsincontinentie, verspreid over alle leeftijden.” Wat is dat precies? En kan je er zelf iets aan doen?