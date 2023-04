“Een goede behandeling bestaat nog niet”: wat is dengue, volgens de WHO “een van de grootste bedreigingen van de toekomst”?

Opnieuw grote uitbraak van schurft. Hoe kan je dit voorkomen en behandelen? “De schurft­mijt heeft aan 15 minuten huid-huidcon­tact genoeg”

In een Antwerpse school hebben al verschillende kleuters schurft opgelopen. Vorige lente waren er ook al besmettingen bij studenten. Infectiologe Ula Maniewski-Kelner legt alles uit over de huidaandoening. “ We kunnen geen immuniteit opbouwen tegen de schurftmijt. En dan is een herbesmetting snel gebeurd.”