Eén drankje kan aanstaande moeder al kind met wipneus bezorgen

Aantal doden na aardbeving stijgt tot meer dan 35.000, schade in Turkije geschat op 80 miljard euro

Bijna een week na de aardbeving in het Turks-Syrische grensgebied is het aantal doden van de ramp tot boven de 35.000 gestegen. In Turkije ligt het aantal op minstens 29.605, zo meldde het staatspersbureau Anadolu vandaag op gezag van de Turkse rampenhulpdienst Afad. Volgens de WHO zijn in Syrië beduidend meer mensen omgekomen dan eerder vastgesteld: zo’n 5.900.