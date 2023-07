Een derde meer vergiftigingen door paracetamol

Niet alles wat zwart en geel gestreept is steekt: “dit insect noemen ze niet voor niets de fopwesp”

Wordt je luie middag in de tuin verstoord door een lastige geel-zwarte zwever in de buurt van je frisdrank? Vrees niet, want met dit insect is niets wat het lijkt. Heel wat zweefvliegen hebben er een handje van weg zich te vermommen als bij, wesp of hommel. Maar in tegenstelling tot hun opvallend gestreepte neefjes hebben zweefvliegen geen angel – ze steken dus niet. Cyr Mestdagh, coördinator bij Natuurpunt legt ons alles uit over deze insectensoort.