Ecuador zet 100.000 onvruchtbare muggen uit om overdracht virussen af te remmen

Mogen we sneeuw verwachten deze week? Onze weerman blikt vooruit

Morgen trekt een neerslagzone traag over het land. In de Hoge Venen gaat het morgen en woensdag sneeuwen, zo vertelt onze weerman Frank Duboccage aan onze redactie. Mogen we ook in Vlaanderen winterse neerslag verwachten? Onze weerman blikt vooruit.