Duizenden levens kunnen worden gered: wetenschappers sporen kanker op met nieuwe bloedtest

Feit of fabel: verbrand je sneller als je alcohol drinkt in de zon?

Nu de zon en de warmte er eindelijk zijn, schuiven we met veel plezier met een pintje aan bij de barbecue, of we installeren ons met een wijntje op een terras. Of is dat niet zo’n goed idee? Je hoort regelmatig dat je sneller verbrandt wanneer je alcohol drinkt in de zon, maar klopt dat ook? HLN-wetenschapsjournalist Martijn Peters legt uit.