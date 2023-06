Droogte voorlopig nog onder controle: “We moeten wel spaarzaam blijven omgaan met water”

IN BEELD. Dit zijn de mooiste foto's van onze Melkweg

Voor het zesde jaar op rij heeft de reisblog Capture the Atlas de mooiste foto's uitgekozen van onze Melkweg. De winnaars van de Milky Way Photographer of the Year 2023 namen hun adembenemende kiekjes over heel de wereld: van Madagascar tot Namibië en van Patagonië tot Nieuw-Zeeland. De foto's brengen niet enkel de Melkweg schitterend in beeld, maar tonen ook prachtige landschappen.