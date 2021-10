Drone maakt unieke beelden van hoe orkaan er langs binnenkant uitziet

Walrus weer vertrokken na opmerke­lijk bezoek aan Nederland, waarschijn­lijk terug op weg naar de Noordpool

1 oktober Een walrus die donderdag plots opdook op de oever van de Zuiderpier in de haven van de Nederlandse stad Harlingen is weer vertrokken. Het was voor het eerst in 23 jaar tijd dat er een walrus langs de Nederlandse kust werd gezien.