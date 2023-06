Droge hittegolf maakt plaats voor zwoel en plakkerig weer: hoe komt dit en hoe lang zal dit duren?

Hittegolf en toch nachtvorst in de Ardennen: hoe kan dit? “Dit gebeurt maar een keer om de vijf jaar”

Afgelopen nacht daalde de temperatuur in Bütchenbach tot -0.4°C. Opmerkelijk, want er vindt momenteel een landelijke hittegolf plaats. Waarom is er midden in de zomer nachtvorst? En is dit ongewoon? “Nachtvorst in juni zie je maar 1 keer om de 5 jaar”