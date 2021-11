Driekwart van Belgische jonge sporters ervaart grensoverschrijdend gedrag

Maar liefst 75 procent van onze jonge sporters ervaart minstens één keer een vorm van grensoverschrijdend gedrag voor hun 18de. Dat blijkt uit een studie van de UAntwerpen in het kader van het Europese onderzoek ‘Child Abuse in Sport: European Statistics’ (CASES).

Het afgelopen jaar voerde de UAntwerpen opnieuw onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag bij sporters in ons land. In het kader van deze wetenschappelijke studie bevroegen de onderzoekers 1.472 Vlaamse en 1.472 Waalse en Brusselse jongvolwassenen tussen de 18 en 30 jaar over hun ervaringen binnen en buiten de sportwereld.

De wetenschappers verdeelden grensoverschrijdend gedrag onder in vijf categorieën: verwaarlozing (gebrek aan medische zorg of veilig sportmateriaal of infrastructuur), psychisch (vernedering, overdreven negatieve kritiek over uiterlijk, verbaal geweld,…), fysiek (fysiek geweld, geforceerd moeten trainen met een blessure, dooprituelen,…), non-contact seksueel (seksuele opmerkingen, blikken, gedwongen uitkleden,…) en contact seksueel (aanranding en verkrachting).

Internationale competities

Van alle bevraagde sporters maakt 75 procent één van deze vormen van grensoverschrijdend gedrag in de sport mee voor de leeftijd van 18 jaar. Maar liefst 51,3 procent van de sporters meldt fysiek grensoverschrijdend gedrag, 67,6 procent psychisch. Zo’n 36,3 procent van de Belgische sporters geeft aan dat zij verwaarloosd worden. Daarnaast krijgt 36,1 procent te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag zonder fysiek contact, voor 22,8 procent is dit met contact. Bij 8 procent ging het om seksuele aanranding en verkrachting.

Er is een duidelijk verschil tussen jongeren die actief zijn in internationale competities en jongeren die recreatief sporten. Het percentage voor de eerste groep loopt op tot 96 procent in vergelijking met 67 procent voor de laatste. Ook geslacht speelt een rol. Mannen rapporteren meer grensoverschrijdend gedrag, voornamelijk van een fysieke aard. Opvallend, dit is ook het geval voor non-contact seksueel grensoverschrijdend gedrag, zoals seksuele intimidatie.

Ongeveer een derde geeft aan hierover te zwijgen. Zij die er wel over vertellen doen dit meestal tegen personen buiten de sportwereld, zoals familieleden. Minder dan 8 procent durft erover erover te praten met iemand binnen de sportsector.

Meerdere plegers

Voornamelijk sporters uit het eigen of andere team maken zich schuldig aan grensoverschrijdend gedrag, gevolgd door trainers en coaches. Maar ook (para)medische staf, bestuursleden, scheidsrechters, supporters en andere ouders gaan in de fout.

In minder dan 1 op de 3 gevallen gaat het om één pleger. In de andere gevallen zijn er meerdere mensen in de sportomgeving verantwoordelijk. In ongeveer de helft van de gevallen gaat het uitsluitend om mannen en in een kwart van de gevallen gaat het uitsluitend om vrouwen. Bij het andere kwart van de gevallen zijn er zowel mannen als vrouwen betrokken.

Het grensoverschrijdend gedrag vindt vooral plaats op en rond de sportaccommodatie, de kleedkamers en de behandelkamers. Seksueel grensoverschrijdend gedrag vindt daarnaast ook geregeld plaats bij het slachtoffer of de pleger thuis, op hotelkamers of sportinternaat, en in de auto van en naar training of competitie.

Een hardnekkig probleem

De cijfers liggen beduidend hoger dan eerdere studies. In 2014 voerde UAntwerpen een eerste grootschalig onderzoek uit bij 2.000 Vlaamse sporters. Dit onderzoek bracht aan het licht dat 38 procent van de respondenten minstens één keer psychisch grensoverschrijdend gedrag ervoer, 14 procent fysiek grensoverschrijdend gedrag en 14 procent seksueel grensoverschrijdend gedrag. Door dit eerste onderzoek nam de aandacht voor het probleem toe, alsook de aandacht voor grensoverschrijdend gedrag in de brede maatschappij. Het is dan ook niet ondenkbaar dat meer bewustzijn en alertheid ervoor zorgen dat meer grensoverschrijdend gedrag correct herkend en gerapporteerd wordt in het huidige onderzoek.

“Al deze cijfers tonen aan dat grensoverschrijdend gedrag binnen de sport, maar ook daarbuiten, nog steeds een groot probleem is in Vlaanderen, België en ook Europa”, vertelt Dr. Tine Vertommen. “In elk van de deelnemende landen werden hoge cijfers gerapporteerd. Dit betekent dat we als maatschappij, en meer specifiek ook de sportsector, tekortschieten als het gaat over het beschermen van onze kinderen en jongeren.”

De onderzoekers leveren daarom ook heel wat adviezen aan in hun rapport om nog verder actie te ondernemen. Ervaringen uit binnen- en buitenland hebben al meermaals bewezen dat een vrijblijvende aanpak omtrent grensoverschrijdend gedrag niet effectief blijkt. Het opleiden van sportbegeleiders in het herkennen en gepast reageren op grensoverschrijdend gedrag is bijvoorbeeld een cruciaal element.