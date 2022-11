Dragon-bevoorradingscapsule aan ISS gekoppeld: van zonnepanelen tot tomaten en roomijs

Iederéén heeft zo’n zak vol met zakken, maar Nederlan­der Jasper heeft een oplossing: “Albert Heijn, mag ik ze aan je teruggeven?”

Het overkomt iedereen: oei, een boodschappentas vergeten mee te nemen naar de supermarkt. Of oei, wat meer gekocht dan in mijn zakken past en geen dozen te zien. Dan moet je noodgedwongen aan de kassa nog maar eens een nieuwe herbruikbare plastic zak kopen, met als resultaat een groeiende berg van zakken thuis. Nederlander Jasper van ‘t Wel (24) vindt dat heel vreemd. Hij gaat nu viraal met een opvallend idee: “Appie (bijnaam voor Albert Heijn, red.), mag ik alsjeblieft mijn zak vol zakken aan je teruggeven?”, schrijft hij in een post op LinkedIn. Intussen is de Nederlander al uitgenodigd op het hoofdkantoor van Albert Heijn.

