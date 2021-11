Dragen mondmasker doet incidentie met 53 procent dalen volgens nieuwe studie

Het dragen van een mondmasker is uitermate effectief in de strijd tegen het coronavirus. Dat blijkt uit een studie die vandaag gepubliceerd is in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift British Medical Journal. De incidentie (het aantal nieuwe besmettingen in een populatie in een bepaalde tijdsperiode) daalt erdoor met 53 procent.