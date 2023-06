‘Dr. Deep’: Amerikaanse professor weer op land nadat hij liefst 100 dagen onder water leefde

Professor Joseph - Joe - Dituri (55), is een gepensioneerde marineofficier en nu een biomedisch wetenschapper en duikende ontdekkingsreiziger. Hij woonde 100 dagen lang in de Jules’ Undersea Lodge. Dat is het enige onderwaterhotel in de Verenigde Staten, gelegen op de bodem van een 9 meter diepe lagune bij de Florida Keys.

In tegenstelling tot een onderzeeër, die technologie gebruikt om de binnendruk ongeveer hetzelfde te houden als aan de oppervlakte, is het interieur van de onderwaterlodge aangepast aan de hogere druk onder water. In de capsule waar de professor verbleef - het ‘hotel’ heeft één ruimte met 2 slaapkamers en 1 bad - is de luchtdruk zo ongeveer twee keer zo hoog als aan de oppervlakte. Twee professoren uit Tennessee hielden het in 2014 in dezelfde lodge precies 73 dagen, 2 uur en 34 minuten uit.