‘Doemdagklok’ nadert met rasse schreden middernacht: “Nog nooit zo dicht bij wereldwijde catastrofe geweest”

Na drie jaar is de Doomsday Clock – de ‘doemdagklok’ – opnieuw wat dichter bij twaalf uur komen te staan. Tot vandaag stond die op 100 seconden voor middernacht, maar de organisatie achter de klok maakte vanmiddag bekend dat de wijzers momenteel op 90 seconden voor 12 staan. Dit betekent dat we gevaarlijk dicht bij ‘het einde der tijden’ komen. Jaarlijks wordt een nieuwe balans opgemaakt, maar de laatste keer dat de groep wetenschappers de klok verschoof, was in 2020. En dat was dus nog voor de oorlog in Oekraïne en de coronapandemie.

75 jaar geleden werd de Doomsday Clock in het leven geroepen door een groep wetenschappers die voorspelden hoe dicht de mensheid bij het einde van de wereld is. De stand van de wijzers werd de voorbije jaren bepaald door hoe groot de dreiging op een nucleaire oorlog is en de gevolgen van klimaatveranderingen op onze aarde. Daar komt nu ook de coronapandemie bij. Vandaag staat de mensheid op 90 seconden – ofwel slechts anderhalve minuut – van middernacht verwijdert. Dat maakte ‘Bulletin of the Atomic Scientists’, de organisatie achter de klok’ vandaag bekend. “We zijn nog nooit zo dicht bij een wereldwijde catastrofe geweest”, klinkt het bij ‘Bulletin’. Tot vandaag stonden de wijzers op 100 seconden voor twaalf uur. Voor 2020 was het dichtst bij middernacht twee minuten.

“Weerspiegeling van realiteit”

“We leven in een tijd van ongekend gevaar, en de tijd van de Doomsday Clock weerspiegelt die realiteit. 90 seconden voor middernacht is het dichtst dat de klok ooit bij middernacht is gezet, en het is een beslissing die onze deskundigen niet licht opvatten. De regering van de VS, haar NAVO-bondgenoten en Oekraïne beschikken over een groot aantal mogelijkheden tot dialoog; wij dringen er bij de leiders op aan al deze kanalen ten volle te benutten om de klok terug te draaien”, aldus ‘Bulletin’.

De toekomst ziet er dus zwartgallig als we de ‘doemdagklok’ moeten geloven. We naderen met rasse schreden middernacht en we staan dichter dan ooit tevoren bij ‘het einde der tijden’. Maar hoe realistisch is de tijdsnotering van die klok? Het goede nieuws is dat de voorspelling geen exacte wetenschap is. Met de klok hopen de wetenschappers vooral een waarschuwing de wereld in te sturen. Het dient als een herinnering aan de gevaren die aangepakt moeten worden, willen we overleven op onze planeet. ‘Bulletin of the Atomic Scientists’ schrijft op zijn website dat het “een ontwerp is dat de bevolking waarschuwt over hoe dicht we bij de vernietiging van onze wereld zijn met gevaarlijke technologieën van onze eigen makelij”.

Oorlog Oekraïne

Kort na de Russische inval in Oekraïne hield ‘Bulletin’ de klok op 100 seconden voor middernacht. President Vladimir Poetin dreigde toen om kernwapens te gebruiken als de NAVO zou ingrijpen om Oekraïne te helpen. “Dit is hoe 100 seconden voor middernacht eruitzien”, klonk het toen. Het einde van de oorlog lijkt voorlopig nog niet in zicht, de nucleaire gevaren zijn dus ook nog niet geweken. Daarom is de klok met 10 seconden vooruit gezet. Ook het klimaat en de pandemie hebben geleid tot deze aanpassing, schrijft ‘Bulletin' in een persbericht.

Het verst dat de klok ooit van middernacht verwijderd is geweest, was in 1991 – vlak na het vallen van het IJzeren Gordijn. Op dat moment stonden de wijzers op 17 minuten voor 12. De toenmalige Amerikaanse president George H. W. Bush en Sovjetleider Michail Gorbatsjov kondigden dat jaar allebei een vermindering van hun nucleaire arsenalen aan.