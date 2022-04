Dodentol na doortocht tropische storm op Filipijnen loopt op tot 42 doden

De verre kant van de maan heeft beduidend meer kraters, wetenschap­pers beweren te weten waarom

We kunnen altijd maar één kant van de maan zien, waar ter wereld we ons ook bevinden. De andere kant is altijd van onze planeet afgekeerd en deze kant heeft veel meer kraters dan de kant die we kunnen zien. Wetenschappers beweren nu in een nieuw onderzoek, gepubliceerd in Science Advances, dat dat iets te maken heeft met de lavastromen.

11 april