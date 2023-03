Doden en gewonden bij aardbeving met magnitude van 6,5 treft Pakistan en Afghanistan

Volgens de plaatselijke rampenbestrijdingsdienst kwamen in de Noord-Pakistaanse provincie Khyber-Pakhtunkhwa minstens negen mensen om het leven en raakten zeker dertig anderen gewond. In Afghanistan is er voorlopig sprake van twee doden, onder wie een kind.

Het Pakistaanse meteorologische agentschap meldde dat de aardbeving in de hoofdstad Islamabad een kracht had van 6,8 nadat eerder zowel het Amerikaanse seismologische instituut USGS als het Europees seismologisch centrum EMSC het hadden over een magnitude van 6,5. Het epicentrum lag volgens het USGS in de Noord-Afghaanse provincie Badachsjan, en meer bepaald in het dorp Jurm, op een diepte van 187 kilometer. De schok werd ook gevoeld in sommige delen van India.

In de regio komt het telkens weer tot aardbevingen. Zo kwamen in de zomer van 2022 nog meer dan duizend mensen om bij een verwoestende aardbeving in het grensgebied van Afghanistan en Pakistan.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.