Dit zijn de symptomen van de deltavariant: “Je zou kunnen denken dat je een gewone verkoudheid hebt”

De deltavariant - aanvankelijk bekend als de Indiase variant - is momenteel dominant in het Verenigd Koninkrijk. Het is dan ook niet vreemd dat het nieuwe onderzoek van over het Kanaal komt.

Volgens de onderzoekers lijken data die ze verzamelden via een coronatracking-app bij vier miljoen deelnemers erop te wijzen dat de deltavariant aanvoelt als een “stevige verkoudheid”. “Covid gedraagt zich nu anders”, aldus professor genetische epidemiologie Tim Spector van King’s College London, die de studie leidde. “Mensen zouden kunnen denken dat ze gewoon een seizoensgebonden verkoudheid hebben en nog altijd naar feestjes kunnen gaan. Volgens ons is dat een belangrijke oorzaak voor de verspreiding van de variant.”

Koorts

“Het is heel belangrijk om te beseffen dat we sinds begin mei zien dat de belangrijkste symptomen niet meer dezelfde zijn als ze waren”, beklemtoont hij in de Britse krant The Guardian. “Het belangrijkste symptoom is hoofdpijn, gevolgd door keelpijn, een loopneus en koorts.”

Volledig scherm © RV

Volgens de Britse gezondheidsdienst NHS zijn de klassieke coronasymptomen koorts, hoesten en een verlies van geur en smaak. Spector wijst erop dat hoest maar het vijfde meest voorkomende symptoom is bij de deltavariant. Het verlies van geur en smaak staat niet eens in de top tien.

Onderzoek wijst er verder op dat de deltavariant zeker 40 procent meer besmettelijk is dan de alphavariant (of de Britse variant). Het risico op hospitalisatie zou zelfs verdubbelen. De deltavariant zou enigszins kunnen ontsnappen aan de coronavaccins, althans na één dosis. Nieuw onderzoek lijkt aan te tonen dat volledige vaccinatie wel zeer goed beschermt tegen de nieuwe variant.

België

Spector raadt wie jong is en milde symptomen ontwikkelt aan om thuis te blijven en zich te laten testen. In België is de deltavariant volgens het meest recente bulletin van gezondheidsinstituut Sciensano nog maar goed voor 3,9 procent van alle besmettingen, maar dat aantal lijkt wel te stijgen. Experts drukten eerder al hun bezorgdheid uit dat de deltavariant ook in ons land op termijn de dominante zou kunnen worden.