Dit klein visje uit een Afrikaanse vijver kan mogelijk dé oplossing zijn in de strijd tegen dementie

KAART. In deze gemeenten loop je het meeste risico op een tekenbeet

Meestal zijn tekenbeten onschadelijk, maar soms kunnen ze bepaalde ziekten bij de mens veroorzaken, waaronder tekenencefalitis. Geleidelijk verspreidt dit virus zich steeds meer over Europa. Hoe groot is de kans op een besmetting? In welke Vlaamse en Brusselse gemeenten zijn de beestjes het meest actief? En hoe kan je zo’n beet vermijden? Wij vroegen het aan de wetenschappers van Tekennet, een project dat tekenbeten over heel België in kaart brengt. “Bijna de helft van de meldingen gaat over beten in de tuin.”