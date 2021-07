"Dit is een andere oorlog": intern document Amerikaanse gezondheidsdienst schetst alarmerend beeld van deltavariant

De deltavariant van het coronavirus is extreem besmettelijk, gevaccineerde mensen die het virus toch nog oplopen kunnen het even makkelijk doorgeven als niet-gevaccineerde mensen en alles lijkt erop te wijzen dat het ziekteverloop bij delta een stuk ernstiger is. Dat staat te lezen in een intern document van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC dat de krant ‘The Washington Post’ kon inkijken. “Dit is een andere oorlog”, klinkt het.

Delen per e-mail

Het alarmerende document is gebaseerd op recente en nog niet gepubliceerde resultaten van verschillende onderzoeken naar corona-uitbraken en enkele externe studies. Het CDC was zo verontrust door de nieuwe inzichten dat de gezondheidsdienst zijn richtlijnen voor gevaccineerde mensen eerder deze week meteen bijstelde, nog voor het de nieuwe data openbaar maakte. Dat zou vrijdag gebeuren.

De deltavariant zou extreem besmettelijk zijn en zich even makkelijk verspreiden als de windpokken. Hij zou nog makkelijker van mens op mens overspringen dan een gewone verkoudheid of de griep. “De variant is zo besmettelijk dat hij zich bijna als een compleet ander virus gedraagt”, staat er te lezen.

Vaccinatie

Wie ondanks vaccinatie toch nog besmet raakt, kan het virus even makkelijke doorgeven als wie niet gevaccineerd is. Hoewel gevaccineerde mensen veel minder risico lopen op een ernstig ziekteverloop of overlijden, dragen ze eenzelfde hoeveelheid virus als niet-gevaccineerden.

Volledig scherm © REUTERS

Dat bleek onder meer uit een onderzoek naar een uitbraak op 4 juli in Provincetown, in de staat Massachusetts. Genetische analyse daar toonde aan dat gevaccineerde mensen het virus ook doorgaven aan andere gevaccineerde mensen. Volgens een bron van de krant ‘The Washington’ Post waren de resultaten van de studie “erg verontrustend” en “een kanarie in de koolmijn”.

Zeldzaam

Besmettingen bij gevaccineerde mensen blijven wel zeldzaam. Het document schat dat er elke week 35.000 symptomatische infecties zijn met de deltavariant op een totaal van 162 miljoen gevaccineerde Amerikanen (0,02 procent). Over asymptomatische gevallen zijn geen gegevens bekend, dus het totale aantal kan wel hoger liggen. Oude mensen lopen meer risico op een ziekenhuisopname en overlijden dan jonge mensen, ongeacht of ze ingeënt zijn of niet. Het vaccin werkt verder iets minder goed bij mensen met een haperend immuunsysteem en rusthuisbewoners, wat nog een extra (booster)shot met een coronavaccin kan verantwoorden.

Volledig scherm © AFP

Het CDC verwacht dat het aandeel gevaccineerde mensen die toch nog besmet raken nog zal stijgen, omdat steeds meer mensen ingeënt zijn. Dat is ook zo in andere landen, zo blijkt uit studies.

Beschermen

Volgens het CDC blijft de beste manier om je tegen de deltavariant te beschermen nog altijd vaccinatie. Maar dat alleen is niet genoeg, zo klinkt het. Het agentschap raadt iedereen — gevaccineerd én niet-gevaccineerd — aan om binnen opnieuw een mondmasker te dragen op publieke plaatsen waar er veel besmettingen zijn of wanneer je in contact komt met mensen die extra kwetsbaar zijn om ziek te worden.

De extreme besmettelijkheid van de deltavariant heeft volgens infectiologen ook gevolgen voor wie hoopt op groepsimmuniteit. Die kan bereikt worden als voldoende mensen in een populatie immuun zijn. De hogere besmettelijkheid maakt groepsimmuniteit echter moeilijker te bereiken.