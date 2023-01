Dino-embryo van 70 miljoen jaar oud ontdekt in Nederlands museum: curator spreekt over “wereldnieuws”

In een Nederlands museum in het Brabantse Boxtel zou een dino-embryo gevonden zijn. Het Oertijdmuseum trok met enkele dinosauruseieren naar het Jeroen Bosch ziekenhuis waar de eieren door de CT-scanner gingen. Op de scans waren versteende stukjes te zien, waarvan ze vermoeden dat het om een embryo gaat.

De curator van het museum Maarten de Rijke spreekt over “wereldnieuws”. Hij vertelt aan de lokale tv-zender Omroep Brabant dat er geen tien van dergelijke embryo’s op aarde zijn. Het ei – dat maar liefst 70 miljoen jaar oud is – zal overgebracht worden naar Zwitserland. Daar zullen ze het ei met een deeltjesversneller bestuderen. Dat apparaat kan nog preciezer bepalen of het inderdaad om de resten van een embryo gaat, zo legt conservator Jonathan Wallaard van het Oertijdmuseum uit.

Het museum moet eerst een aanvraag voor het vervolgonderzoek doen. Al met al kan het volgens Wallaard nog zeker een half jaar duren voor er uitsluitsel is. “Dus ze zijn er zeker nog niet”, vindt Schulp dan ook. Het museum heeft direct “de eerste stapjes” van het onderzoek wereldkundig gemaakt, stelt hij. Maar of het daadwerkelijk om een embryo gaat is volgens de paleontoloog echt nog afwachten. Hij benadrukt wel dat hij nog geen goede beelden van het embryo heeft kunnen bekijken.

Goed nieuws voor wetenschap

Mocht het vermoeden kloppen, dan is dat goed nieuws voor de wetenschap, zegt Schulp. Over dino-eieren valt nog veel te leren. “We kunnen met deze vondst mogelijk veel nieuws te weten komen over hoe ze groeiden en over hun nesten.” Maar ook is nog weinig bekend over de eieren zelf: welke dinosauriër uit welk ei komt. “Daar komen we de laatste jaren steeds verder achter en daar kan deze vondst aan bijdragen.”

Het museum liet in totaal van 33 eieren een CT-scan nemen. In twee andere exemplaren werd ook van alles gevonden, maar het is niet zo duidelijk als bij het eerste ei dat het om embryo’s zou gaan. Aan de hand van de embryo’s wil het museum onderzoeken hoe dinosauriërs zich ontwikkelden in het ei.

Extra bezoekers

Volgens Wallaard is het overigens vrij zeker dat er een dino-embryo in het eerste ei zit. “Het gaat om een gesloten ei. Wat zou het anders kunnen zijn?” Het Oertijdmuseum maakt zich klaar voor veel extra bezoekers. Het ei wordt, tot het naar het buitenland vertrekt voor vervolgonderzoek, tentoongesteld in een vitrine. Het museum bezit overigens nog zo’n 180 andere dino-eieren. Wallaard wil dat ook die worden onderzocht op een mogelijk interessante inhoud.

Volledig scherm Close-up van een dino-ei in het Oertijdmuseum. © ANP

Volledig scherm Curator Jonathan Wallaard laat een scan van een dino-ei zien in het Oertijdmuseum. © ANP