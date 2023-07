"Deze maand geen zomers weer meer": verzuipt ook de rest van de Belgische zomer?

Hoogste tempera­tuur van het jaar gemeten in Duitsland: kwik bereikt 38,8 graden in Beieren

In Duitsland is zaterdag de hoogste temperatuur van het jaar gemeten. In Möhrendorf-Kleinseebach, in de deelstaat Beieren, klom het kwik om 15.20 uur tot 38,8 graden, zo maakte de Duitse weerdienst DWD bekend.