Deze 25 landen lopen grootste risico op watertekort en België is er één van

In totaal 25 landen - goed voor een kwart van de wereldbevolking - hebben elk jaar te lijden onder extreem hoge waterstress. Dat betekent dat ze regelmatig bijna hun volledige beschikbare watervoorraad opgebruiken. Bahrein, Cyprus, Koeweit, Libanon en Oman staan helemaal bovenaan in de lijst. Maar ook België blijkt erin op te duiken.

Dat staat te lezen in een nieuw rapport van het World Resources Institute (WRI), een non-profit die ijvert voor duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen als basis voor economische vooruitgang en menselijk welzijn.

Landen met extreem hoge waterstress gebruiken minstens 80 procent van hun beschikbare voorraad op. Dat gaat naar irrigatie, veeteelt, industrie en huishoudelijke behoeften. Hoe kleiner het verschil tussen vraag en aanbod, hoe gevoeliger een bepaalde plaats is voor watertekorten. Zelfs een korte periode van droogte houdt daar een risico in dat de watervoorraad op raakt en de overheid de kraan letterlijk dichtdraait.

Europese landen

In het Midden-Oosten en Noord-Afrika is 83 procent van de populatie blootgesteld aan extreem hoge waterstress, in Zuid-Azië gaat het om 74 procent. De waterstress in de vijf landen waar de toestand het ergst is - Bahrein, Cyprus, Koeweit, Libanon en Oman - wordt volgens het rapport vooral gedreven door een laag aanbod, gecombineerd met een grote vraag van huishoudelijk, agrarisch en industrieel gebruik.

Bij de 25 landen met extreem hoge waterstress zijn ook enkele Europese landen en staten. België staat op de 18de plaats en moet alleen Cyprus (2) en San Marino (17) laten voorgaan. Griekenland staat op plaats 19.

Volledig scherm De 25 landen met extreem hoge waterstress zijn aangeduid in donkerrood. België is er één van. © WRI

Als er niets ondernomen wordt, zal de lijst in de toekomst nog langer worden, klinkt het. De WRI verwacht dat tegen 2050 nog een miljard mensen meer onder extreem hoge waterstress zal leven, zelfs als de opwarming van de aarde beperkt kan worden tot 1,3 à 2,4 graden, wat nog een optimistisch scenario is.

Sinds 1960 is de vraag naar water verdubbeld als gevolg van de toename van de wereldbevolking en het groeien van economieën. Tegelijk werd er niet voldoende geïnvesteerd in watermanagement en waterinfrastructuur, volgens de WRI. Tegen 2050 zou de vraag naar water nog stijgen met 20 tot 25 procent.

Volledig scherm © ANP / EPA

Het gevaar van die situatie is zeer reëel, staat te lezen in het rapport. Waterstress bedreigt immers levens, jobs, de economie, de voedselbevoorrading (vooral suikerriet, tarwe, rijst en maïs zijn gevoelig) en de energiezekerheid. En dat kan dan weer politieke instabiliteit veroorzaken.

Hoop

Toch is er hoop. Onderzoek van de WRI toont immers aan dat het oplossen van de wereldwijde wateruitdagingen goedkoper is dan je zou denken. “Het kost de wereld tussen 2015 en 2030 ongeveer 1 procent van het bruto binnenlands product (bbp) of 0,27 euro per persoon per dag”, aldus het rapport. “Wat ontbreekt, is de politieke wil en de financiële steun om kosteneffectieve oplossingen een realiteit te maken.”

Volledig scherm © AFP

Die zien we bijvoorbeeld wel al in een stad als Las Vegas in de Verenigde Staten. Die doet het goed, ondanks het feit dat hij in de woestijn ligt. Dat door technieken te gebruiken zoals het verwijderen van gras, ontzilting en afvalwaterzuivering en -hergebruik.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.