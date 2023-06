Derde dag op rij meer dan 30 °C: eerste hittegolf van het jaar is een feit

Officieel mogen we van een landelijke hittegolf spreken als de temperatuur minstens vijf opeenvolgende dagen 25 °C of meer bereikt in Ukkel. Minstens drie dagen daarvan moeten ook tropisch warm zijn. Dat betekent dus minstenst 30 °C. Donderdag ging het kwik voor het eerst over de 25 °C, de maximumtemperatuur bedroeg toen 26,1 °C. Op vrijdag steeg de temperatuur tot 28,8°. Zaterdag was in Ukkel de eerste tropische dag met 30,2 °C. Zondag haalden we zelfs 31,2 °C. Dit was ook meteen een nieuw dagrecord sinds 2006 toen het 30,2 °C was. En vandaag gaf de thermometer om 17u34 30,1 °C aan. Dat deelde weerman David Dehenauw op Twitter. De criteria voor een hittegolf zijn dus voldaan. Die blijft nu duren tot de maxima opnieuw onder 25 °C duiken.