Demir ontevreden na Europees klimaatakkoord: "Vlaanderen blijft achter zonder duidelijke garanties”

De 27 Europese leiders zijn het vanochtend vroeg eens geraakt om de uitstoot van broeikasgassen met minstens 55 procent te verminderen tegen 2030. "Europa is de leider in de strijd tegen klimaatverandering", tweette EU-president Charles Michel na afloop van een lange en felle onderhandelingsnacht. De staatshoofden en regeringsleiders hebben "een ambitieus voorstel voor een nieuwe klimaatdoelstelling" aangenomen, liet ook Commissievoorzitter Ursula von der Leyen weten. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) is niet tevreden.

De sterkere ambitie moet de Europese Unie toelaten om in 2050 klimaatneutraal te worden. Momenteel stond de doelstelling voor 2030 op 40 procent minder uitstoot dan in het referentiejaar 1990, maar alle leiders zijn het er dus over eens dat het wat meer mag zijn.



De scherpere doelstellingen zijn nodig om de opwarming van de aarde te kunnen beperken tot 2 en liever nog 1,5 graad, zoals in het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken. Zo zou de klimaatverandering nog enigszins binnen de perken kunnen worden gehouden.

Demir: “Geen duidelijke garanties”

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) reageert ontevreden op het bereikte akkoord, laat ze weten op Twitter. “De Vlaamse vraag naar rechtvaardige spreiding van inspanningen kreeg geen gevolg tijdens de Europese top. Vlaanderen blijft achter zonder duidelijke garanties over verdere uitwerking van Europese ambitieverhoging. Geen goede zaak.”

De Vlaamse regering beklaagde zich er eerder over dat de verdeling van de huidige Europese doelstelling “louter” op basis van het criterium bbp per capita gebeurde. Op die manier werd België ertoe verbonden zijn uitstoot tegen 2030 met 35% te verminderen, terwijl Bulgarije (0%), Roemenië (2%) en Polen (7%) weinig of geen inspanningen moeten leveren.

Bij het ochtendgloren

Bijna alle Europese regeringsleiders erkenden voor aanvang van de EU-top in Brussel al dat de EU de klimaatdoelstellingen zou moeten aanscherpen. Maar lidstaten als Polen en Tsjechië eisten garanties dat ze daarvoor geen al te grote offers zouden moeten brengen. Oost-Europese landen hebben veelal minder diepe zakken en leunen nog zwaar op bijvoorbeeld de vervuilende kolenstook. Pas toen de ochtend al was aangebroken was ook Polen tevreden.

De nieuwe doelen worden vastgelegd in een Europese klimaatwet.

De Croo opgetogen

Premier Alexander De Croo (Open Vld) is in tegenstelling tot Demir wel opgetogen over het akkoord. “Nu is er nood aan een offensieve invulling”, laat hij weten in een reactie.

“België schaart zich volmondig achter de aangescherpte Europese klimaatambities. Onze industrie heeft de voorbije jaren al erg veel inspanningen geleverd om de uitstoot te beperken. Het is belangrijk dat Europees beslist is daar voldoende rekening mee te houden. We vergeten hierbij de mensen achter de maatregelen niet. Energieprijzen moeten betaalbaar zijn.”

Quote Dit is een unieke kans voor iedereen in ons land om technolo­gisch mee voorop te lopen. Dit gaat om de jobs van de toekomst. Laten we dus niet te defensief denken Premier Alexander De Croo (Open Vld)

Principes

België trok naar de klimaatdiscussies met twee Vlaamse voorwaarden voor het engagement. Zo wilde Vlaanderen enkel zijn fiat geven als er rekening wordt gehouden met “kostenefficiëntie” en met “internationale flexibiliteit”. Deze principes werden verankerd, zegt de premier.

Dat betekent onder meer dat de CO2-vermindering eerst zal gebeuren in sectoren en landen waar er nog veel marge voor verbetering is. De Europese Commissie zal bij de verdere uitwerking rekening houden met de specifieke, nationale situaties. In het voorjaar komt er een terugkoppeling naar de Europese Raad.

Volledig scherm De Franse president Emmanuel Macron strekt zich uit na een lange onderhandelingsnacht. De 27 Europese leiders zijn het eens geraakt om de uitstoot van broeikasgassen met minstens 55 procent te verminderen tegen 2030. © AP

“Offensief invullen”

De eerste minister benadrukt voorts dat Europa een leidende rol moet spelen in het internationale klimaatdebat en de andere grote handelsblokken mee op sleeptouw moet nemen. De nieuwe klimaatambitie moet de Belgische en Europese concurrentiekracht versterken.

“De duurzaamheidsrevolutie is ook een technologische revolutie. Een ambitieus klimaatbeleid betekent economische kansen die we als België moeten grijpen. Of het nu gaat om hernieuwbare energie, waterstoftechnologie of klimaatinnovatie. Dit is een unieke kans voor iedereen in ons land om technologisch mee voorop te lopen. Dit gaat om de jobs van de toekomst. Laten we dus niet te defensief denken.”

Volledig scherm Premier Alexander De Croo bij zijn aankomst voor de Europese top in Brussel donderdag. “Een ambitieuze klimaataanpak betekent nieuwe economische kansen voor ons land. Dit gaat over de jobs van de toekomst”, zegt hij. © AFP

Khattabi: “En dan nu het echte werk”

Ook federaal klimaatminister Zakia Khattabi is bijzonder blij. “Als 2020 dan toch iets positiefs heeft voortgebracht dan is het zeker en vast dit ambitieus akkoord. Ik kon me geen betere start als klimaatminister inbeelden. Maar nu volgt het echte werk”, zegt minister Khattabi. “De beslissing komt net op tijd voor de internationale Climate Ambition Summit, nu zaterdag, op de 5de verjaardag van de goedkeuring van de Overeenkomst van Parijs.”

De EU voorziet miljarden euro’s om via investeringen het klimaatdoel te halen en te zorgen voor een beter leefmilieu, meer tewerkstelling en ondernemingskansen. “Het akkoord heeft niet alleen betrekking op het terugdringen van de broeikasgassen. Ons klimaatbeleid moet ook een sociaal rechtvaardig beleid zijn. Dit is voor mij een absolute prioriteit”, aldus Khattabi.

Ze is ook verheugd dat de federale overheid en de drie gewesten uiteindelijk tot een gemeenschappelijke positie zijn gekomen. “We hebben aangetoond dat we door samen te werken als klein land toch op de Europese onderhandelingen hebben gewogen”, zegt de minister.

Volledig scherm De Duitse bondskanselier Angela Merkel in Brussel. © REUTERS