Demir maakt 50 miljoen euro vrij voor betere bescherming tegen overstromingen

Maatregelen

Langs de Mark in Herne en Galmaarden, in Vlaams-Brabant, worden beschermingsdijken gebouwd en extra wachtbekkens gepland. Ook aan de Noordede in Bredene wordt een beschermingsdijk gebouwd. In Puurs, in de provincie Antwerpen, wordt de pompinstallatie op de Vliet-Grote Molenbeek vernieuwd. In Oost-Vlaanderen ten slotte, langs de Maarkebeek in Oudenaarde, komt een 'winterbed'. Dat zorgt ervoor dat in natte periodes, voornamelijk tijdens de winter, het teveel aan water wordt opgevangen in twee uitgegraven stroken langs beide kanten van de rivier.