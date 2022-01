Delta of toch omikron? Zo verschillen de symptomen

In het rapport werd een analyse gemaakt van de mate waarin de symptomen van delta- en een omikronbesmettingen verschillen. Het ging om gevallen die vastgesteld werden in de periode van 1 tot 28 december 2021 en bevestigd werden door middel van sequencing of genotypering.

Het ging om in totaal 182.133 gevallen van omikron en 87.920 gevallen van delta en in alle gevallen was er sprake van symptomen. Proefpersonen met omikron klaagden vaker over keelpijn, koorts, hoesten, diarree, spier- of gewrichtspijn, uitslag, misselijkheid en braken en minder vaak over vermoeidheid, een verstoord bewustzijn, hoofdpijn, verlies van eetlust, kortademigheid, een loopneus, niezen, rode of geïrriteerde ogen en verlies van geur of smaak dan proefpersonen die besmet waren met de deltavariant.