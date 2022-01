Deens expert waarschuwt: “Omikron gehad? Je kan opnieuw besmet raken met nieuw subtype BA.2”

Wie besmet is geweest met de omikronvariant (BA.1) van het coronavirus, kan opnieuw besmet raken met het nieuwe subtype van omikron (BA.2) dat op steeds meer plaatsen in Europa en de rest van de wereld opduikt. Dat zegt de Deense viroloog Anders Fomsgaard.

Fomsgaard is niet de minste. Hij is hoofdarts van het Deense nationale gezondheidsinstituut (SSI) - de Deense versie van gezondheidsinstituut Sciensano - en één van dé topexperts in zijn thuisland.

In een interview met ‘Go morgen Danmark’ op de Deense betaalzender TV 2 PLAY waarschuwde hij dat wie al besmet raakte met het oorspronkelijke subtype van de omikronvariant (BA.1) niet met de voeten van het ijs is nu een nieuw subtype (BA.2) op veel plaatsen zijn intrede doet. Je kan immers een tweede keer besmet raken. “Het is mogelijk dat je eerst besmet raakt met BA.1 en daarna met BA.2", klinkt het.

In Noorwegen - waar BA.2 zich ook aan het verspreiden is - zouden al enkele gevallen bekend zijn. “Als in Denemarken hetzelfde gebeurt, kan het zijn dat de cijfers weer naar een nieuw hoogtepunt gaan”, klinkt het.

Volgens Fomsgaard zou de mogelijkheid dat je na korte tijd al een nieuwe zware infectie oploopt, wel vooral een theoretische zijn. Hoewel hij vindt dat de toestand goed opgevolgd moet worden, omdat er nog maar weinig met zekerheid bekend is over BA.2, waarschuwt hij ook voor een te grote bezorgdheid. Voorlopig is er immers geen verschil te zien in het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens door BA.2. Hij benadrukt ook dat de vaccins nog altijd heel goed beschermen tegen ernstige ziekte en dood door Covid-19.

BA.2 lijkt volgens de laatste modellen wel een stevig groeivoordeel te hebben in vergelijking met BA.1. In Denemarken is sprake van een groeivoordeel van 90 procent en in Engeland zelfs van 120 procent.

Volgens de Britse viroloog Tom Peacock van het Imperial College London zal het groeivoordeel vermoedelijk niet meteen in compleet nieuwe golven resulteren. “Als we ervan uitgaan dat BA.2 op het vlak van antigenen gelijkaardig is aan BA.1 maar makkelijker overdraagbaar is, zal het nieuwe subtype bestaande golven wel verergeren, maar niet meteen even hoge nieuwe golven creëren. BA.2 kan pieken wel hoger maken of langer laten aanslepen, dalende cijfers weer doen stijgen of ervoor zorgen dat een daling zich pas later inzet”, meldt hij op sociale media.

Waarom BA.2 zich zo snel verspreidt? Het nieuwe subtype zou meer resistent kunnen zijn tegen de opgebouwde immuniteit in de bevolking, maar zou ook besmettelijker kunnen zijn. “We weten het nog niet”, klinkt het.

Aparte naam

Vast staat wel dat BA.2 behoorlijk verschilt van BA.1. Volgens Fomsgaard zou de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zelfs bekijken of de subvariant geen aparte naam moet krijgen. “In feite zijn BA.1 en BA.2 even verschillend als het oorspronkelijke coronavirus uit Wuhan en de alfavariant”, zegt hij.

Denemarken is een van de landen die door iedereen in de gaten gehouden worden als het op BA.2 aankomt. Het was een van de eerste waar het nieuwe subtype aan een opmars begon en intussen is BA.2 er goed voor meer dan de helft van de besmettingen (65 procent).

De besmettingscijfers in Denemarken blijven overigens torenhoog. Vrijdag testten bijna 47.000 Denen positief (op een bevolking van ongeveer 6 miljoen) en maandag ging de teller naar 40.348. In zeven dagen tijd kwamen 278.195 positieve PCR-tests binnen. Dat komt overeen met bijna vijf procent van de volledige bevolking. Sinds begin december raakten iets meer dan een miljoen Denen besmet met de omikronvariant.

Groepsimmuniteit

In combinatie met de hoge vaccinatiegraad doet het experten hopen dat er over een tweetal weken een vorm van groepsimmuniteit zal ontstaan in Denemarken, waardoor het virus van een epidemische naar een endemische vorm evolueert. Het verdwijnt daarbij niet, maar zal dan niet meer zo'n grote impact hebben. En dan kan het gewone leven weer hernemen. Onder meer Viggo Andreasen, universitair hoofddocent wiskundige epidemiologie aan de Roskilde Universitet, gaat daarvan uit.

In België maakt BA.2 nog geen groot deel uit van het totale aantal besmettingen. Volgens het recentste rapport van het Nationaal Referentielaboratorium (UZ Leuven en KU Leuven) van 18 januari gaat het om 1,1 procent, maar verwacht wordt dat dit percentage ook bij ons nog zal stijgen.

