De verre kant van de maan heeft beduidend meer kraters, wetenschappers beweren te weten waarom

We kunnen altijd maar één kant van de maan zien, waar ter wereld we ons ook bevinden. De andere kant is altijd van onze planeet afgekeerd en deze kant heeft veel meer kraters dan de kant die we kunnen zien. Wetenschappers beweren nu in een nieuw onderzoek, gepubliceerd in Science Advances, dat dat iets te maken heeft met de lavastromen.

De kant van de maan die we kunnen zien, is bedekt met maan maria, dat zijn uitgestrekte vlaktes van vulkanisch basalt die als donkere vlekken verschijnen als we naar een satelliet kijken. De reden voor deze tweeslachtige verschijning is al sinds het eerste ruimtevaartuig in de jaren zestig in een baan om de maan vloog een mysterie geweest. Maar wetenschappers beweren dat een nieuwe simulatie nu misschien de puzzel uit het Apollo-tijdperk heeft opgelost.

Computermodellen hebben de verschillende kenmerken in elkaar gepuzzeld en ondersteunen het idee dat een enorme maaninslag ooit de voorkant van de maan in lavastromen aan de oppervlakte heeft gebracht. De verschillen zijn niet alleen huiddiep, ze komen ook tot uiting in de verschillende geologische samenstellingen aan beide kanten van de maan.

De SPA-botsing

Astronomen vermoeden al lang dat de voorkant van de maan ooit bedekt was met een zee van magma die afgekoeld het rotsachtige landschap gladstrijkt, waardoor de donkere vlekken ontstaan die we nu zien. Maar de oorzaak van deze vulkanische activiteit is omstreden. Een enorme krater op de zuidpool van de maan, bekend als het Zuidpool-Aitkenbekken (SPA), zou de verschillen kunnen verklaren, stellen wetenschappers nu.

Dit bekken is een overblijfsel van één van de grootste en oudste botsingen op de maan. Uit simulaties blijkt dat de SPA-botsing, die ongeveer 4,3 miljard jaar geleden plaatsvond, precies op het juiste moment op de juiste plaats plaatsvond om veranderingen in gang te zetten aan slechts één kant van de maanmantel. De immense hitte die door de inslag werd geproduceerd, zou de bovenmantel aan de dichtstbijzijnde kant zo hebben opgewarmd dat wetenschappers denken dat dit zou hebben geleid tot een concentratie van kalium, zeldzame aardelementen, fosfor en warmte-producerende elementen zoals thorium.

Tot nu toe is dat precies de samenstelling die wetenschappers hebben aangetroffen in maangesteentemonsters van de zijde die we kunnen zien, met name in het Procellarum KREEP Terrane (PKT), een groot gebied dat bekend staat om deze anomalie in de samenstelling. “Wat we laten zien is dat onder alle aannemelijke omstandigheden ten tijde van de vorming van SPA, het uiteindelijk deze warmte-producerende elementen concentreert aan de dichtstbijzijnde kant”, legt planetair wetenschapper Matt Jones van de Brown University uit. “We verwachten dat dit heeft bijgedragen aan het smelten van de mantel, waardoor de lavastromen zijn ontstaan die we aan het oppervlak zien.”

Honderden miljoenen jaren

De fall-out van de SPA-gebeurtenis zou waarschijnlijk honderden miljoenen jaren hebben geduurd. In simulaties is de oudste vulkanische vlakte aan de rand 200 miljoen jaar na de inslag tot uitbarsting gekomen. Sterker nog, intense episodes van vulkanische activiteit bleven aan de andere kant van de maan tot 700 miljoen jaar na de inslag voortduren.

Volgens wetenschappers is de reden dat deze kant van de maan meer op de inslag reageerde zowel te verklaren door de plaats waar de inslag het transport van warmte-producerende materialen centreerde, door aan lichte veranderingen in de zwaartekracht.

In elk scenario dat onderzoekers onderzochten, warmde de bovenmantel op het zuidelijk halfrond op en begonnen de elementen in de richting van het noordelijk halfrond te stromen, via de dichtstbijzijnde kant. Ondertussen bleef de bovenmantel aan de andere kant te koel om hetzelfde materiaal op een vergelijkbare manier te verspreiden. Dit verschil zou heel goed de asymmetrie kunnen hebben veroorzaakt die in de twee gezichten van de maan is waargenomen. “Hoe de PKT is ontstaan, is waarschijnlijk de belangrijkste open vraag in de maanwetenschap”, zegt Jones. “En de Zuidpool-Aitken-inslag is een van de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van de maan. Dit werk brengt die twee dingen samen, en ik denk dat onze resultaten heel opwindend zijn.”

