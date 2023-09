De takahē is terug: bijna uitgestorven, maar nu loopt deze prachtige vogel opnieuw rond in Nieuw-Zeeland

De takahē, zoals hij in het Maori wordt genoemd, is een bijzonder kleurrijke verschijning. Nog niet zolang geleden dacht men dat de bijzondere loopvogel uit Nieuw-Zeeland uitgestorven was, net zoals de dodo. Maar nu kan je hem opnieuw in het wild tegenkomen op het Zuidereiland. Een overwinning voor het natuurbehoud van Nieuw-Zeeland.

De takahē, zoals hij in het Maori wordt genoemd, is een bijzonder kleurrijke verschijning. Zijn prachtige blauwgroene veren stellen hem niet in staat om te vliegen, maar dankzij zijn sterke rode poten is deze loopvogel wel erg snel over land. Een volwassen exemplaar wordt zo’n 50 tot 60 cm groot en weegt ongeveer 3 kg.

De loopvogels leefden eeuwenlang in de bergen op het zuidelijke eiland van Nieuw-Zeeland, maar werden door de komst van Europeaanse en meereizende soorten zoals ratten en hermelijnen bedreigd. In de 19de eeuw werden nog een paar takahē in het wild gevangen, de laatste in 1898, maar daarna ontbrak elk spoor. De prachtige loopvogel kwam, net als de dodo, op de lijst van uitgestorven diersoorten te staan.

In november 1948 trof de arts en natuurliefhebber Geoffrey Orbell trof drie takahē aan in een afgelegen vallei.

Tot hun verhaal vijftig jaar later een verrassende wending nam. In november 1948 hoorde de arts en natuurliefhebber Geoffrey Orbell een ongewoon vogelgeluid tijdens een wandeling. Hij trok op onderzoek en trof drie takahē aan in een afgelegen vallei helemaal in het zuidwesten van het eiland.

Dankzij een intensief kweekprogramma van het Nieuw-Zeelandse Departement voor Natuurbeheer konden jaren later nieuwe populaties van de bedreigde vogels opnieuw worden uitgezet. Eerst op eilandjes, daarna ook op het vasteland. Aanvankelijk werden de eieren van de takahē kunstmatig uitgebroed, ver weg van roofdieren in de natuur. Om de felgekleurde bek van de vogels te imiteren, gebruikten natuurbeschermers rode sokpoppen bij het voederen van de pasgeboren kuikens.

Dankzij een intensief kweekprogramma van het Nieuw-Zeelandse Departement voor Natuurbeheer konden jaren later nieuwe populaties van de bedreigde vogels opnieuw worden uitgezet.

De inspanningen wierpen hun vruchten af. Momenteel zijn er zo’n 500 takahē, en hun aantal groeit gestaag ieder jaar. Hun reintroductie in hun oorspronkelijke habitat gaat gepaard met een even intensieve strijd tegen buidelratten en hermelijnen, de uitheemse soorten die de takahē en andere inheemse diersoorten bedreigen. Tegen 2050 wil de Nieuw-Zeelandse overheid alle ratten, buidelratten en hermelijnen op haar grondgebied uitroeien.

Eind augustus werden opnieuw 18 takahē vrijgezet in het wild. Ditmaal bij het Wakatipumeer. Een mijlpaal, niet alleen voor de kwetsbare vogelsoort, maar ook voor de oorspronkelijke bewoners van de regio. De Ngāi Tahu vormen een van de belangrijkste Maori stammen in Nieuw-Zeeland, dat zij Aotearoa noemen. Zij streden jarenlang voor het herstel van het land van hun voorouders, inclusief de oorspronkelijke flora en fauna. Dat de takahē na meer dan honderd jaar opnieuw vrij rond loopt in de Waimāori vallei is een belangrijke overwinning.

