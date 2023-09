De luchtkwaliteit nabij jouw woning, school, of werk checken? Zo weet je het meteen

Hoe meer fijn stof en hoe minder bomen in de buurt, hoe vaker mensen naar de dokter moeten, concluderen de Onafhankelijke Ziekenfondsen in een grote studie in samenwerking met een heleboel onderzoeksinstituten. Maar hoe weet je hoe het met de luchtkwaliteit gesteld is in de buurt waar je woont of wil gaan wonen? Wat is de 3-30-300 vuistregel waarmee je al een heel eind komt? En op welke plaats kan je zelfs de luchtkwaliteit van uur tot uur zelf controleren? We helpen je op weg.

De Onafhankelijke Ziekenfondsen brachten samen met de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) en KULeuven- en UHasselt-onderzoekers het niveau van vervuiling door fijnstof met een diameter kleiner dan 2,5 micrometer in de omgevingslucht in kaart, tot op het niveau van zo’n 20.000 wijken. Die gegevens werden dan gecombineerd met die van meer dan een miljoen Belgische jongeren en volwassen aangesloten bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Conclusie: hoe lager de fijnstofconcentratie in de lucht, hoe minder doktersbezoeken er nodig zijn.

Volledig scherm Goed voor je gezondheid is het als je vanuit je woonplaats minstens 3 bomen kan zien, met 30% boombedekking in de buurt, op maximum 300 meter van een park of groene recreatieruimte. © Miene Dalemans

Wat is de 3-30-300 vuistregel?

Ook werd nagegaan welke rol de aanwezigheid van groene ruimte speelt. En daaruit bleek dat wie in een wijk met meer dan 30% boombedekking woont, minder naar de dokter gaat. De Onafhankelijke Ziekenfondsen geven een handige tool mee voor wie zelf snel en makkelijk wil nagaan of er genoeg stedelijk groen in zijn woon-, werk- of schoolomgeving aanwezig is: de zogenaamde 3-30-300-vuistregel. Goed voor je gezondheid is het als je vanuit je woonplaats minstens 3 bomen kan zien, met 30% boombedekking in de buurt, op maximum 300 meter van een park of groene recreatieruimte.

Waar kan je controleren wat de luchtkwaliteit is op een specifieke locatie?

Maar hoe kan je weten of de plek waar je veel tijd doorbrengt of wil doorbrengen - dus woont, werkt of naar school gaat - aanvaardbaar is qua luchtkwaliteit? Eén grote statische kaart met te mijden gebieden lost niet veel op: de luchtkwaliteit wordt immers niet enkel beinvloed door industrie of landbouw in je achtertuin, maar evengoed door vervuiling van verderaf. En door windrichtingen en klimatologische invloeden. Zelfs door het tijdstip van de dag: logisch, want in de spits is het rond verkeersaders uiteraard qua luchtkwaliteit een heel ander verhaal dan op minder drukke momenten.

Handig: de Vlaamse Milieumaatschappij volgt samen met IRCEL - CELINE de concentraties van verschillende gezondheidsbedreigende stoffen in de lucht van uur tot uur op en stelt die gegevens ook online ter beschikking van de bevolking. Je vindt ze op hun site in de vorm van handige kaarten en tabellen. Niet onzinnig om daar geregeld eens te gaan kijken als je bijvoorbeeld in een bepaalde regio op huizenjacht bent. Daarnaast kan je er ook een blik werpen op de jaargemiddelde voor jouw buurt voor die verschillende vervuilende stofjes. Hiervoor werken ze samen met IRCEL - CELINE en VITO.

