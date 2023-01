“De kans dat een vrouw op de sluimerknop duwt ligt 50% hoger”: dit is het profiel van een ‘snoozer’

Reik jij elke ochtend opnieuw naar de sluimerknop? Misschien zelfs meerdere keren achter elkaar? Je bent niet de enige. Bij een wetenschappelijk onderzoek kreeg de wekker liefst 57 procent van de volwassen proefpersonen niet uit hun bed de eerste, tweede of soms zelfs derde keer dat hij zich liet horen. Op snooze duwen is dus populair. Maar hoe ziet de doorsnee ‘snoozer’ eruit? En is het ongezond?

Uit deze studie bij 450 volwassenen blijkt dat vrouwen vaker snoozen dan mannen. De kans dat een vrouw op de sluimerknop duwt ligt ruim 50 procent hoger. Nachtbrakers negeren hun wekker ook liever dan vroege vogels. Iets wat ook geldt voor jongere mensen. Vermoeidheid lijkt dan weer geen rol te spelen. Hoe actief je bent wel. Per duizend stappen die je meer zet, daalt de kans dat je een snoozer bent met 11 procent.

Heb je het gevoel dat je meestal eerder te laat dan te vroeg op je werk bent, dan is de kans groter dat je een snoozer bent. Mensen die niets dan voordelen zien in het gebruik van een sluimerknop zijn meestal ook snoozers. De niet-snoozers onder ons zien er dan weer vooral nadelen in. Wie zich graag nog even omdraait, heeft ‘s nachts een hogere hartslag, zo’n drie slagen per minuut meer. Tot slot hebben snoozers ook meer lichte slaap, vooral in het uur voor het ontwaken.

Quote Gemiddeld ligt de snoozer nog net geen halfuur in bed na het eerste alarm (26 minuten).

De populairste redenen om nog net dat beetje langer in bed te blijven liggen zijn: ‘ik snooze omdat het mij simpelweg niet lukt om bij mijn eerste alarm op te staan’ en ‘het is gewoon te comfortabel in mijn bed’. Daarnaast vervolledigen ‘ik voel me er minder moe door’, ‘het voelt op dat moment goed voor mij’ en ‘het is onderdeel van mijn routine’ de top 5. Gemiddeld ligt de snoozer nog net geen halfuur in bed na het eerste alarm (26 minuten). Voor iemand die niet op de sluimerknop duwt is dat slechts 8 minuten.

Of snoozen gezond of ongezond is, bestudeerden de wetenschappers niet in deze studie. Wel roepen ze de wetenschappelijke gemeenschap op om dat te doen. Vooral omdat het internet vol stellingen en adviezen staat, die vaak niet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Wel maakten ze de opmerking dat de noodzaak om een wekker te gebruiken minder gezond is dan zelf wakker worden. Met andere woorden: meer en beter slapen in plaats van één of meerdere keren op een alarmknop te drukken is de boodschap.

